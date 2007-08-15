Отставка правительства – в начале сентября?

Как сообщают кремлевские источники «Аргументов неделi», на начало сентября запланирована отставка правительства М. Фрадкова. Кандидатами на пост нового премьера при этом могут стать первые вице-премьеры С. Иванов и Д. Медведев, президент ОАО «РЖД» В. Якунин или гендиректор Рособоронэкспорта С. Чемезов.

ПРИ этом новый премь­ер не обязательно станет преемником В. Путина на посту Президента РФ.

Операция «Преемник» в этот раз пройдет совсем по другой схеме, нежели она проходила в 1999 году. Теперь будущий президент возглавит предвыборный список «Единой России» (ЕР), и во время раскрутки партии власти акцент будет сделан на популяризацию лидера ее списка, то есть «преемника». А возглавит список ЕР, как уже неоднократно писали «Аргументы неделi», С. Иванов. Об этом будет объявлено перед съездом ЕР 2 октября. То есть через месяц после отставки правительства. Этот месяц и будет дан для того, чтобы СМИ успели дать огромное число комментариев, приковав тем самым к съезду ЕР всеобщее внимание. Благодаря этому ЕР наберет на выбора 2 декабря 45%, а выдвинутый в президенты на волне думской победы С. Иванов в марте 2008 г. – не менее 55% уже в первом туре.