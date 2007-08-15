//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Отставка правительства – в начале сентября?

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил Тульский ]

 Как сообщают кремлевские источники «Аргументов неделi», на начало сентября запланирована отставка правительства М. Фрадкова. Кандидатами на пост нового премьера при этом могут стать первые вице-премьеры С. Иванов и Д. Медведев, президент ОАО «РЖД» В. Якунин или гендиректор Рособоронэкспорта С. Чемезов.

 ПРИ этом новый премь­ер не обязательно станет преемником В. Путина на посту Президента РФ.

 Операция «Преемник» в этот раз пройдет совсем по другой схеме, нежели она проходила в 1999 году. Теперь будущий президент возглавит предвыборный список «Единой России» (ЕР), и во время раскрутки партии власти акцент будет сделан на популяризацию лидера ее списка, то есть «преемника». А возглавит список ЕР, как уже неоднократно писали «Аргументы неделi», С. Иванов. Об этом будет объявлено перед съездом ЕР 2 октября. То есть через месяц после отставки правительства. Этот месяц и будет дан для того, чтобы СМИ успели дать огромное число комментариев, приковав тем самым к съезду ЕР всеобщее внимание. Благодаря этому ЕР наберет на выбора 2 декабря 45%, а выдвинутый в президенты на волне думской победы С. Иванов в марте 2008 г. – не менее 55% уже в первом туре.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в Донбассе

В Госдуме назвали единственный способ заставить Киев смягчить политику в Донбассе

В Государственной Думе РФ рассказали, какие действия должна предпринять Москва, чтобы принудить власти Украины смягчить свою позицию в отношении ДНР и ЛНР. По данному вопросу высказался депутат Денис Парфенов.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Украина в будущем потеряет территории, превышающие площадь присоединившегося к Российской Федерации Крыма. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//В мире

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Лукашенко решил "наглухо" закрыть границу с Украиной

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной. Однако глава государства отметил, что считает украинский народ братьями и соседями.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала нежные снимки с сыном-первоклассником

Оксана Федорова показала нежные снимки с сыном-первоклассником

Известная российская телеведущая и модель Оксана Федорова в минувший понедельник, 2 сентября, продемонстрировала нежные фотографии с сыном Федором, который в этом году пошел в первый класс.

//Новости партнеров

//В мире

В США подросток застрелил пятерых родственников

В США подросток застрелил пятерых родственников

В городе Элкмонт, расположенном в американском штате Алабама, случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

//Происшествия

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

В начале августа недалеко от Северодвинска по официальной версии произошёл взрыв двигателя новой ракеты. До сих пор неизвестны многие факты этого инцидента. На месте происшествия остались металлические понтоны, от которых «фонит» радиация. Один из них уже прибило к берегу.

//Новости СМИ2

//Общество

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

В городе Юности вновь побывал министр МЧС Евгений Зиничев. В Хабаровском крае сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка, связанная с дождевым паводком на реках бассейна реки Амур и малых реках края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники Дальневосточного Гидрометцентра.

//В мире

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (порядка 1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.

//Происшествия

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева сообщила, что следователи в Ростовской области организовали проверку после смерти пятилетней девочки, на которую упала бетонная плита на территории бывшего колхоза.

//В мире

Меркель пообещала премьер-министру Украины поддержку в проведении реформ

Меркель пообещала премьер-министру Украины поддержку в проведении реформ

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник пообещала новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку поддержку в проведении реформ в стране. Она поздравила политика с вступлением в должность.

//Шоу-бизнес

Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына

Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына

Известный российский актёр Александр Семчев вновь отреагировал на сообщение о девушке, которую 50-летний артист якобы увёл у родного сына. Слухи об интимной связи знаменитости с избранницей сына ходят давно.

//Происшествия

В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в одной из подмосковных электричек пассажир напал на помощника машиниста. В вагон пришлось вызвать сотрудников полиции для задержания дебошира.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Нью-Джерси после обнаружения взрывчатки отменили праздничный парад

В Нью-Джерси после обнаружения взрывчатки отменили праздничный парад

Парад по случаю Дня труда был отменен в американском городе Саут-Плейнфилд (штат Нью-Джерси) после того, как неподалеку от места его проведения была обнаружена взрывчатка.

//Происшествия

Пассажира рейса Москва – Кемерово оштрафовали после дебоша на борту

Пассажира рейса Москва – Кемерово оштрафовали после дебоша на борту

Москвича привлекли в Кемерово к административной ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Согласно последней информации, мужчина устроил дебош на борту.

//Происшествия

Суд приговорил блогера, который призывал нападать на детей силовиков, к пяти годам колонии

Суд приговорил блогера, который призывал нападать на детей силовиков, к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу, более известного, как Макс Стеклов, к пяти годам колонии общего режима. Мужчина обвиняется за призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

//Непознанное

Пророчества Ванги о войне в Донбассе и Зеленском расшифровали на телевидении

Пророчества Ванги о войне в Донбассе и Зеленском расшифровали на телевидении

Ванга в свое время сделала предсказания о конфликте в Донбассе и избрании президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказывается в программе, продемонстрированной в эфире российского телевидения.

//В мире

Эксперт объяснил, почему власти Украины не прекратят блокаду Крыма

Эксперт объяснил, почему власти Украины не прекратят блокаду Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утром во вторник, 3 сентября, объяснил, почему новое украинское руководство не прекратит блокаду Крымского полуострова.

//Армия

В Забайкалье в танке утонул военный инструктор

В Забайкалье в танке утонул военный инструктор

На одном из полигонов в Забайкальском крае в ходе проведения плановых занятий погиб инструктор-контрактник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры