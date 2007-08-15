В «черном списке» – 20 глав регионов?

Как отмечают наблюдатели, невключение губернатора в партсписок «Единой России» (ЕР) – один из признаков грядущей отставки. Впрочем, их смена – отнюдь не заслуга партии власти. Решения принимаются выше и самим Президентом РФ, который производит омоложение губернаторского корпуса. Отставка грозит в первую очередь тем, кто не сумел консолидировать вокруг себя региональную элиту либо имеет низкую популярность у населения. На смену таким губернаторам приходят более молодые и профессиональные кадры.

НЕДАВНО опубликованы региональные предвыборные списки ЕР, в которые не попали 19 губернаторов. А после недавней отставки к ним добавлен и бывший новгородский глава М. Прусак. Кроме того, несмотря на то что формально выдвинут в список партии власти президент Хакасии А. Лебедь, его в Кремле явно недолюбливают и собираются заменить при первой же возможности, еще до окончания его срока полномочий в декабре 2008 года.

Не будет переназ­начен и брянский губернатор Н. Де­нин, которому дадут доработать до конца срока (он также заканчивается в декабре 2008 г.). Выдвинут в список партии власти также магаданский губернатор Н. Дудов, которому, однако, не доверят первое место в партсписке. Дело в том, что партсписок ЕР по Магадану, Камчатке и Чукотке будет объединенным и возглавит его депутат-генерал В. Заварзин. Также и объединенную региональную группу ЕР по Архангельску, Коми и Ненецкому округу возглавит депутат А. Чи­лингаров. Поэтому в список партии власти не выдвинут глава Коми В. Торлопов, а вот архангельский губернатор Н. Киселев все же выдвинут. Но и он в итоге может не войти в список.

В то же время вовсе не для всех 19 губернаторов отсутствие в списках партии власти будет «черной меткой». Например, губернатор Петербурга В. Матвиенко и глава Еврейской АО Н. Волков не вошли туда по собственному желанию (на региональных выборах они также не входили в партсписок, однако обеспечили ЕР очень хорошие результаты). На «особом положении» находится и Р. Абрамович.

Саратовский губернатор П. Ипатов и президент Северной Осетии Т. Мамсуров возглавят список ЕР на региональных выборах, которые пройдут одновременно с думскими. Также г-н Мамсуров возглавит и штаб ЕР по выборам в Госдуму (он же является и главой северо-осетинской ЕР).

Аналогичное участие в думской кампании могут принять и кировский губернатор Н. Шаклеин, читинский Р. Гениатулин и пензенский В. Бочкарев: последний может возглавить региональный список ЕР, однако популярность у него в регионе не высокая.

А вот непопадание в список партии власти глав Карачаево-Черкесии М. Батдыева, Карелии С. Катанандова, ставропольского губернатора А. Черногорова, воронежского В. Кулакова, рязанского Г. Шпака, смоленского В. Маслова, костромского В. Шершунова, пермского О. Чиркунова, и самарского К. Титова – действительно является «черной меткой». В частности, г-н Черногоров ассоциируется у всех с крайне огорчившей единороссов победой «Справедливой России». Отставка К. Титова, как сообщают кремлевские источники «АН», все-таки состоится через 2 месяца.

Кроме того, не попали в список ЕР и два губернатора – члена КПРФ (владимирский губернатор Н. Виноградов и волгоградский Н. Максюта). Они просто не могут возглавить списки чужой партии.