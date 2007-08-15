//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В «черном списке» – 20 глав регионов?

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Михаил Тульский ]

 Как отмечают наблюдатели, невключение губернатора в партсписок «Единой России» (ЕР) – один из признаков грядущей отставки. Впрочем, их смена – отнюдь не заслуга партии власти. Решения принимаются выше и самим Президентом РФ, который производит омоложение губернаторского корпуса. Отставка грозит в первую очередь тем, кто не сумел консолидировать вокруг себя региональную элиту либо имеет низкую популярность у населения. На смену таким губернаторам приходят более молодые и профессиональные кадры.

 НЕДАВНО опубликованы региональные предвыборные списки ЕР, в которые не попали 19 губернаторов. А после недавней отставки к ним добавлен и бывший новгородский глава М. Прусак. Кроме того, несмотря на то что формально выдвинут в список партии власти президент Хакасии А. Лебедь, его в Кремле явно недолюбливают и собираются заменить при первой же возможности, еще до окончания его срока полномочий в декабре 2008 года.

 Не будет переназ­начен и брянский губернатор Н. Де­нин, которому дадут доработать до конца срока (он также заканчивается в декабре 2008 г.). Выдвинут в список партии власти также магаданский губернатор Н. Дудов, которому, однако, не доверят первое место в партсписке. Дело в том, что партсписок ЕР по Магадану, Камчатке и Чукотке будет объединенным и возглавит его депутат-генерал В. Заварзин. Также и объединенную региональную группу ЕР по Архангельску, Коми и Ненецкому округу возглавит депутат А. Чи­лингаров. Поэтому в список партии власти не выдвинут глава Коми В. Торлопов, а вот архангельский губернатор Н. Киселев все же выдвинут. Но и он в итоге может не войти в список.

 В то же время вовсе не для всех 19 губернаторов отсутствие в списках партии власти будет «черной меткой». Например, губернатор Петербурга В. Матвиенко и глава Еврейской АО Н. Волков не вошли туда по собственному желанию (на региональных выборах они также не входили в партсписок, однако обеспечили ЕР очень хорошие результаты). На «особом положении» находится и Р. Абрамович.

 Саратовский губернатор П. Ипатов и президент Северной Осетии Т. Мамсуров возглавят список ЕР на региональных выборах, которые пройдут одновременно с думскими. Также г-н Мамсуров возглавит и штаб ЕР по выборам в Госдуму (он же является и главой северо-осетинской ЕР).

 Аналогичное участие в думской кампании могут принять и кировский губернатор Н. Шаклеин, читинский Р. Гениатулин и пензенский В. Бочкарев: последний может возглавить региональный список ЕР, однако популярность у него в регионе не высокая.

 А вот непопадание в список партии власти глав Карачаево-Черкесии М. Батдыева, Карелии С. Катанандова, ставропольского губернатора А. Черногорова, воронежского В. Кулакова, рязанского Г. Шпака, смоленского В. Маслова, костромского В. Шершунова, пермского О. Чиркунова, и самарского К. Титова – действительно является «черной меткой». В частности, г-н Черногоров ассоциируется у всех с крайне огорчившей единороссов победой «Справедливой России». Отставка К. Титова, как сообщают кремлевские источники «АН», все-таки состоится через 2 месяца.

 Кроме того, не попали в список ЕР и два губернатора – члена КПРФ (владимирский губернатор Н. Виноградов и волгоградский Н. Максюта). Они просто не могут возглавить списки чужой партии.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Когда у Эрдогана возникают проблемы, он начинает лавировать»

«Турция намерена приступить к реализации собственного плана операции к востоку от Евфрата в Сирии, если ей не удастся договориться с США», - заявил президент страны Эрдоган. О наших партнерах размышляет Семен БАГДАСАРОВ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

Четыре предполагаемых района начала Третьей мировой войны определили в США

В Соединенных Штатах определили регионы Земли, где в будущем может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась на страницах американской прессы.

//В мире

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР раскрыли причину увеличения ударов ВСУ по Донбассу

В Народной милиции ДНР рассказали, с чем связана активизация Вооруженных сил Украины в Донбассе. По данному вопросу высказался Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//Здоровье

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

В США подросток застрелил пятерых родственников

В США подросток застрелил пятерых родственников

В городе Элкмонт, расположенном в американском штате Алабама, случилось страшное происшествие. Согласно последним данным, четырнадцатилетний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.

//Новости партнеров

//Происшествия

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

Так что же всё-таки рвануло в Нёноксе?

В начале августа недалеко от Северодвинска по официальной версии произошёл взрыв двигателя новой ракеты. До сих пор неизвестны многие факты этого инцидента. На месте происшествия остались металлические понтоны, от которых «фонит» радиация. Один из них уже прибило к берегу.

//Общество

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

Комсомольск-на-Амуре: река идёт на рекордный максимальный уровень воды

В городе Юности вновь побывал министр МЧС Евгений Зиничев. В Хабаровском крае сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка, связанная с дождевым паводком на реках бассейна реки Амур и малых реках края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и сотрудники Дальневосточного Гидрометцентра.

//Новости СМИ2

//В мире

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Эксперт анонсировал потерю Украиной территорий, превышающих площадь Крыма

Украина в будущем потеряет территории, превышающие площадь присоединившегося к Российской Федерации Крыма. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал украинский композитор и эксперт Владимир Быстряков.

//В мире

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании намерено выкупить у цирков пожилых слонов

Правительство Дании заплатит 11 миллионов датских крон (порядка 1,5 миллиона евро) чтобы выкупить четырех последних дрессированных слонов у цирков, сообщает издание JydskeVeskusten.

//Происшествия

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Бетонная плита придавила ребенка в Ростовской области

Представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева сообщила, что следователи в Ростовской области организовали проверку после смерти пятилетней девочки, на которую упала бетонная плита на территории бывшего колхоза.

//В мире

Меркель пообещала премьер-министру Украины поддержку в проведении реформ

Меркель пообещала премьер-министру Украины поддержку в проведении реформ

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник пообещала новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку поддержку в проведении реформ в стране. Она поздравила политика с вступлением в должность.

//Шоу-бизнес

Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына

Семчев развеял слухи о связи с возлюбленной своего сына

Известный российский актёр Александр Семчев вновь отреагировал на сообщение о девушке, которую 50-летний артист якобы увёл у родного сына. Слухи об интимной связи знаменитости с избранницей сына ходят давно.

//Происшествия

В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

В подмосковной электричке пассажир ударил бутылкой помощника машиниста

Днем во вторник, 3 сентября, стало известно, что в одной из подмосковных электричек пассажир напал на помощника машиниста. В вагон пришлось вызвать сотрудников полиции для задержания дебошира.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Нью-Джерси после обнаружения взрывчатки отменили праздничный парад

В Нью-Джерси после обнаружения взрывчатки отменили праздничный парад

Парад по случаю Дня труда был отменен в американском городе Саут-Плейнфилд (штат Нью-Джерси) после того, как неподалеку от места его проведения была обнаружена взрывчатка.

//Происшествия

Пассажира рейса Москва – Кемерово оштрафовали после дебоша на борту

Пассажира рейса Москва – Кемерово оштрафовали после дебоша на борту

Москвича привлекли в Кемерово к административной ответственности за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна. Согласно последней информации, мужчина устроил дебош на борту.

//Происшествия

Суд приговорил блогера, который призывал нападать на детей силовиков, к пяти годам колонии

Суд приговорил блогера, который призывал нападать на детей силовиков, к пяти годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил 30-летнего блогера Владислава Синицу, более известного, как Макс Стеклов, к пяти годам колонии общего режима. Мужчина обвиняется за призыв к осуществлению экстремистской деятельности.

//Непознанное

Пророчества Ванги о войне в Донбассе и Зеленском расшифровали на телевидении

Пророчества Ванги о войне в Донбассе и Зеленском расшифровали на телевидении

Ванга в свое время сделала предсказания о конфликте в Донбассе и избрании президентом Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказывается в программе, продемонстрированной в эфире российского телевидения.

//В мире

Эксперт объяснил, почему власти Украины не прекратят блокаду Крыма

Эксперт объяснил, почему власти Украины не прекратят блокаду Крыма

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько утром во вторник, 3 сентября, объяснил, почему новое украинское руководство не прекратит блокаду Крымского полуострова.

//Армия

В Забайкалье в танке утонул военный инструктор

В Забайкалье в танке утонул военный инструктор

На одном из полигонов в Забайкальском крае в ходе проведения плановых занятий погиб инструктор-контрактник. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Восточного военного округа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
3

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
4

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры