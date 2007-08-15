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ВРЕМЯ МИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Стало притчей во языцех говорить о коварстве августа и ждать очередной катастрофы. Помните – дефолт 98-го, гибель «Курска»… В ряду этих страшных событий могло бы стать и крушение пассажирского поезда №166 Москва–Питер. В результате взрыва и схода состава с рельсов вполне могло быть такое число жертв, от которого содрогнулись бы все. И опять взрыв произошел, когда президент страны был в отпуске.

 НА СЕГОДНЯ версия теракта – основная. Правда, совершен он не вполне профессионально. Что позволяет говорить о злоумышленнике из местных жителей, кто чем-то или кем-то обижен. Например – членов новгородских ОПГ, совершивших акт мести за снятие с должности любимого губернатора М. Прусака.

 Есть и «политическая» версия о том, что теракт направлен против руководителя железных дорог Владимира Якунина. Он – успешный бизнесмен, и ему пророчат большую политическую карьеру. Самое время остановить…

 Есть, правда, и вполне приятное августовское сообщение. Если оно подтвердится, то за судьбу Сочинской Олимпиады можно не беспокоиться. Речь идет о том, что губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев может стать спецпредставителем Президента России в ранге федерального министра по контролю за возведением олимпийских объектов. Скептики, правда, говорят, что на такую должность В. Путин поставит питерского, но огромный профессионализм и порядочность г-на Шанцева могут все же перевесить.

 Так что вздохнем с облегчением – пока август идет без вселенского ужаса. Но на память приходит август 1998-го, когда страна обнищала за несколько дней. В субботу исполнится 9 лет «черному дефолту». Тема эта сегодня актуальна – мировые финансовые институты вновь лихорадит. Давайте вспомним, как это было.

 В августе 1998 г. по России прокатилась волна самоубийств. Причина? 17 августа премьер Сергей Кириенко объявил о дефолте – невозможности удержать национальную валюту. Российская финансовая система рухнула за мгновение, а американский «зеленый» стремительно взлетел. Резко вверх пошла кривая и сердечных приступов, и автомобильных катастроф… В России изначально последний месяц лета всегда считался «дьявольским». Старики объясняют это воздействием «темных сил». Тогда, в 1998-м, то был четверг. Многие экономисты утверждают, что дрожжи для этого теста забродили еще осенью 1997 г., когда пьяные от шальных денег олигархи бросились скупать виллы на Лазурном побережье Франции.

 В продолжение темы читайте статью «Мыльный пузырь» дефолта и его герои»

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