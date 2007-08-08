ЖИРИНОВЦЫ и КОММУНИСТЫ ПЕРЕХОДЯТ В «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ»

1 августа «Справедливая Россия» подала в Федеральную регистрационную службу заявку о регистрации более чем 500 тыс. членов партии. «Мы сегодня самая мощная левая партия, то есть партия, выступающая за социальную защиту населения», – заявил в связи с этим лидер «эсеров», спикер Совета Федерации Сергей Миронов.

ОДНУ из задач партии он видит в том, чтобы привлечь на парламентские выборы всех, кто разуверился в выборах: «Справедливая Россия» фактом своего появления дала людям надежду. Ведь наши цели – это распределение доходов от природных ресурсов для всех россиян, а не только для одной верхушки назначенных в 90-х годах миллиардеров, строительство социального жилья и стройсберкасс, а также борьба с коррупцией и реформа доходов по всем социальным выплатам», – подчеркнул г-н Миронов. Он призвал своих соратников «к боевому настрою» и напутствовал их словами: «Правда за нами. В будущем в Госдуме «Справедливая Россия» будет иметь очень большую фракцию. И я не исключаю, что партия будет блокироваться с фракцией КПРФ по вопросам, от которых зависит благосостояние граждан».

Партия Миронова, по словам ее лидера, получила признание и на международном уровне: «в феврале 2008 г. «Справедливая Россия» станет полноправным членом Социнтерна» – организации, объединяющей 161 социалистическую и рабочую партию из 130 государств мира. Неудивительно, что именно в «Справедливую Россию» в последнее время переходят некоторые бывшие коммунисты, социал-демократы и жириновцы. Они надеются увидеть в ней новую дееспособную партию, способную на деле добиться от властей того, что она обещает людям.

Например, в Тамбове в конце июля в «Справедливую Россию» вступил второй секретарь Тамбовского горкома КПРФ, кандидат экономических наук и депутат Тамбовской облдумы Павел Плотников. В интервью «Аргументам неделi» г-н Плотников отметил, что не согласен с тем, как сформирован предвыборный список КПРФ по Тамбовской обл.: «В нем, кроме первого секретаря Т. Плетневой, не оказалось ни одной узнаваемой в народе фамилии. Более того, средний возраст кандидатов колеблется в нем возле отметки 60 лет. Видимо, для верхушки КПРФ важны не итоги голосования и не количество приобретенных сторонников, а личная преданность первому секретарю, нерушимая и безоговорочная поддержка «плетневщины». Я устал биться головой о стену и бороться с двойными стандартами».

Еще одна причина ухода 30-летнего коммуниста Плотникова в «Справедливую Россию» заключается в том, что КПРФ по-прежнему собирается выдвигать в президенты 63-летнего Г. Зюганова, «уже не способного нарастить свою популярность в будущем». Кроме того, по мнению г-на Плотникова, КПРФ «не может предложить народу реальных путей улучшения жизни. Единственное, чем партия занимается. – огульно критикует режим». Он теперь уверен, что у его бывшей партии практически нет будущего, и призвал всех коммунистов вступать в «Справедливую Россию». Вместе с Плотниковым из КПРФ вышел еще и председатель контрольно-ревизионной комиссии горкома Виктор Бирюков.

А лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что процесс перехода в его партию членов КПРФ является необратимым: «Еще в июне в нашу партию вступила и Елена Драпеко, бывшая одним из лидеров списка КПРФ на выборах 1999–2003 годов».

Г-н Миронов уверен в том, что процесс перехода членов КПРФ после парламентских выборов только активизируется: «Это будет обусловлено результатами выборов с учетом того, что наша партия намерена сформировать большинство в будущей Госдуме с тем, чтобы влиять на законотворческий процесс. С другой стороны, это будет связано с работой «Справедливой России» по объединению всех левых сил в стране. Выборами эта работа не закончится, и мы будем ее продолжать», – твердо заявляет председатель Совета Федерации.

Вступают в «Справедливую Россию» и жириновцы. В июле воронежскую СР возглавил Олег Финько, бывший главным редактором ряда газет ЛДПР и председателем Комитета Госдумы по информационной политике от партии Жириновского. Присматривается к «Справедливой России» и второй человек в ЛДПР Алексей Митрофанов...

Кроме коммунистов и жириновцев к «Справедливой России» присоединяются и целые партии. В октябре 2006 г. вокруг Сергея Миронова объединились три партии – «Родина», «Пенсионеры» и «Жизнь». В этом году к ним добавились Народная партия, Социалистическая единая партия России, Народно-патриотическая партия, «Развитие предпринимательства» и Консти­туционно-демократическая партия. То есть в «Справедливую Россию» уже объединились 8 партий. В ближайшее время могут присоединиться еще 6 партий.

Как заявил 1 августа Сергей Миронов, «сейчас идут переговоры с Социал-демократической партией об объединении, и еще с пятью партиями левого толка также идут переговоры». Остальные партии лидер «Справедливой России» не назвал, но, по нашей информации, речь идет о Партии социальной справедливости, «Зеленых», Российской коммунистической рабочей партии и партии «Свобода и Народовластие».