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Зачем нам Белоруссия?

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ФЕДОРОВ, директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике  ]

Зачем нам Белоруссия?
Воображаемая граница НАТО

 Уже стало привычным в последнее время, что каждые полгода мы становимся свидетелями очередного «нефтегазового» противостояния – то с Украиной, то с Белоруссией. Причем с последней все идет по одному и тому же сценарию – российские компании угрожают перекрыть поставки в случае неоплаты вовремя нефти и газа. Белорусская сторона тянет, регулярно приезжая на переговоры, затем находится временное решение (в основном за счет России), и все идет дальше обычным чередом.

 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, для Белоруссии, преж­де всего для ее экономики, поставки нефти и газа – вопрос выживания. Но особенность ситуации заключается в том, что именно с ней Россия (правда, вот уже десять лет) строит Союзное государст­во. По сути своей это определяет необходимость несколько иного отношения, чем к другим государствам постсоветского пространства. То есть степень давления на Минск должна соизмеряться с нашим желанием построить такое государство.

 Президент Белоруссии А. Лукашенко – человек непростой, политически закаленный за более чем десять лет своего президентства. А потому давно уже не испытывающий особых иллюзий в отношении России. Поэтому он все больше смотрит на вещи с сугубо прагматической точки зрения и партнеров выбирает в мировой политике таких, кто идет своим путем, не слишком оглядываясь на «правила игры». В их числе Китай и Венесуэла, Иран и Сирия, Бразилия и Куба.

 С Россией же в последнее время, на мой взгляд, им утверждается политика «сохранения суверенитета при поддержании минимума интеграционных процессов». Она основана на нескольких принципах, главным из которых является «Россия без Белоруссии – птица в клетке». Хотим мы того или нет, для такого положения дел есть определенные основания.

 Прежде всего речь идет о том, что без Белоруссии для России дорога на Запад во многом просто закрыта.

 Если говорить о нефти и газе, то пока другого пути просто нет. Трубопровод в Германию по дну Балтийского моря – дело будущего. Причем в последние месяцы этот проект обрастает все новыми «грузами». Главным из них, думается, будет экологическая экспертиза, по результатам которой мы получим критику «по полной», особенно от государств Прибалтики. А пока даже до конца неясно, как и где именно эта труба ляжет.

 Еще одно важное соображение. После 30 сентября – парламентских выборов на Украине – в Киеве, скорее всего, будет сформировано правительство во главе с Ю. Тимошенко. Лично мне это кажется самым вероятным сценарием. Как следст­вие, в нефтегазовой сфере между Россией и Украиной немедленно могут начаться весьма жесткие процессы. По сравнению с ними нынешний конфликт «Газ­прома» с Белоруссией будет выглядеть детской шалостью. И на Белоруссию тому же «Газпрому» молиться придется, чтобы хоть что-то поступало в срок и в полном объеме европейским потребителям.

 Железная дорога. Без Белоруссии нет возможности реализовать амбициозные планы РЖД по быстрой доставке грузов из Юго-Восточной Азии в Европу. Да и наш основной путь в Калининград лежит по «железке» через ее территорию (кто сегодня вспоминает паромную линию на Санкт-Петербург, открывавшуюся с такой помпой?).

 Автомобильные перевозки. Более 60% грузов из Европы, в том числе продукты для европейской части страны, провозятся через белорусскую территорию. И альтернативы этому пути также просто нет.

 Без Белоруссии у нас более чем ограничены возможности найти адекватный ответ на размещение компонентов ПРО США в Польше и в Чехии. Равно как принять другие военно-геополитические вызовы. А перенести ряд ключевых для нашей обороны объектов с территории Белоруссии в Россию – это затратить как минимум 20–25 ­млрд. долларов. И столкнуться при этом с большими трудностями. Но главное – без Белоруссии наша внешняя граница будет не формально, а реально проходить всего в двухстах-трехстах километрах от Москвы, что полностью изменит геополитическое положение России. Нужно ли нам это в нынешней международной обстановке и на перспективу?

 Поэтому при всех сложностях взаимоотношений с А. Лукашенко (а не с Белоруссией и ее гражданами), придется все же договариваться. Тем более что без этого серьезные планы ряда крупных россий­ских компаний принять участие в приватизационных процессах в Белоруссии просто останутся на бумаге. А в выигрыше будут только наши конкуренты.

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