ГДЕ ЛЮБЯТ РОССИЮ?

апреле-мае

В этом году впервые в ней был поставлен и вопрос об отношении к России.

России симпатизируют славяне, мусульмане и китайцы

В ПЕРВОЙ дюжине стран, симпатии которых к нашей стране больше всего превышают их же симпатии к Америке, оказались мусульманские и славянские страны мира,а также Китай и негритян­ская Танзания (состоящая наполовину из христиан, а на другую половину – из мусульман и язычников). Наиболее сильны симпатии к России в мусульмано-буддийской Малайзии (ее не так давно посещал с многодневным визитом В. Путин), славянской Болгарии (здесь Россию любят традиционно и с самых древних времен, в том числе и за освобождение от турецкого ига), арабских Иордании и Египте, самой родственной нам Украине и коммунистическом Китае.

Вообще отношение мусульманского мира к России в целом даже лучше, чем можно заключить из результатов опроса в 47 странах. Дело в том, что американ­ские социологи не включили в число опрашиваемых стран традиционно наиболее враждебные США и дружест­венные России Сирию, Иран, Алжир, Ливию, Йемен и Ирак (последний, хоть находится под американской оккупацией, но настроение населения там самое антиамериканское и скорее пророссийское, чем наоборот). Вполне возможно, что опросы в этих странах не проведены именно потому, что они не хотят сотрудничать с американцами даже в научных и гуманитарных вопросах…

Украина стала более пророссийской

ЕСЛИ же взять долю тех, кто относится к России очень хорошо, то здесь Украина – абсолютный лидер среди всех 47 стран. Если у всех остальных доля любящих Россию граждан колеблется от 1 до 30%, то на Украине составляет 40%. И хотя по сравнению с 2002 г. симпатии к России на Украине немного снизились (сказалось, видимо, «газовое противостояние») – с 88% до 84%, симпатии к США упали намного сильнее – с 82 до 58%. То есть, несмотря на все проблемы, за последние 5 лет Украина стала более пророссийской.

До «обострения» Англия хорошо относилась к России

К ЧМСЛУ скорее друзей, чем врагов России следует отнести также Пакистан, Бангладеш, Турцию, Канаду, Испанию, Англию, Германию, Ливан, Южную Корею, Чили и Индию. Неожиданным выглядит, пожалуй, лишь попадание в этот список Англии, причем в абсолютных цифрах она еще и находится на первом месте в Западной Европе. В Англии традиционно сильны симпатии и к США, поэтому без их учета она относится к России на удивление хорошо. С одной стороны, это объяснимо тем, что Англия никогда в истории всерьез не воевала с Россией, зато в обеих мировых войнах мы были союзниками. Впрочем, опрос проводился в апреле-мае, т.е. до начала российско-британского дипломатического конфликта.

Также временем проведения опроса объясняется и то, что в число наиболее симпатизирующих России не попала Венесуэла: ее президент У. Чавес посетил Россию лишь в июне, признавшись в любви к России и назвав Путина «братом». После этого рейтинг России в Венесуэле, несомненно, вырос.

В следующем номере мы расскажем, в каких странах нас больше всего не любят и как относятся к В. Путину и Дж. Бушу.