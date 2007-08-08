Мэров «сошлют» в депутаты?

ПРИЧЕМ в отличие от других мэров, являющихся только «паровозами» и не собирающихся в Госдуму, г‑да Пимашков и Чернецкий, скорее всего, станут депутатами. Губернаторы А. Хлопонин и Э. Россель уже давно думают, «куда бы сослать» неугодных мэров, и сейчас их мечты наконец могут осуществиться.

Причем красноярскому губернатору, похоже, удалось договориться о «мирной сдаче красноярской мэрии» своему ставленнику Виталию Боброву. Г-н Бобров – выходец из «Норильского никеля», на котором работал с 1983 года. С 2004 г. Бобров был вице-губернатором при Хлопонине, а в конце июня 2007 г. по рекомендации губернатора назначен первым вице-мэром Красноярска. Именно В. Бобров и станет новым мэром Красноярска после избрания П. Пимашкова депутатом.