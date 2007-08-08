Встреча заклятых друзей

15–16 августа в Бишкеке пройдет очередная встреча руководителей стран Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Специалисты считают, что Евразия стоит на пороге создания нового международного альянса. В нем будет как военно-политическая, так и экономическая составляющие. Новый гиперальянс сложится на основе стран – членов ШОС и тесно связанных с ними Ирана, Индии и Афганистана.

ЭТОТ альянс может стать весьма влиятельным в условиях все возрастающей дестабилизации Пакистана. В нем с каждым днем все заметнее желание большинст­ва мусульманского населения свергнуть проамериканского президента Мушаррафа. Это может произойти в ближайшие месяцы. В Бишкеке эта тема будет обязательно затронута. Не менее важный вопрос – что делать в условиях возможной военной агрессии США в северном Пакистане. Она уже готовится, якобы, для ликвидации бен Ладена. На самом деле Вашингтон просчитывает варианты того, как изолировать пакистанское ядерное оружие, если к власти в Исламабаде придут талибы.

Отсюда и вытекает необходимость принятия важного решения стран – членов ШОС по созданию сил коллективной безопасности. Им может быть предоставлен карт-бланш и по борьбе с наркотрафиком. Его стремительный рост беспокоит уже не только Россию, но и Китай. К примеру, в Афганистане за время присутствия там американских военных производство героина выросло в шесть раз. А транспортируют наркотики как раз через государства ШОС.

Еще один пункт. В Японии меняется конституция, и страна стоит на пороге усиленного роста вооруженных сил. Нам вместе с Китаем придется отвечать и на этот вызов – усилить ВМС, создавать совместную противоракетную оборону.

– Годы, прошедшие с момента основания ШОС, – считает председатель Совета Федерации С. Миронов, – отмечены усилением ее роли в формировании многополюсного мироустройства. ШОС уверенно превращается в важный фактор мировой политики.

В Бишкеке, естественно, выступит и В. Путин. О тональности его речи можно предположить из того, что в Кремле убеждены – американцы нас «кидают». В этом мы лишний раз убедились в ходе предварительных переговоров в Вашингтоне по ПРО в Польше и Чехии. Американцы стоят на своем. Так что у В. Путина в Бишкеке будет последняя публичная возможность серьезного заявления накануне его сентябрьской встречи с Бушем в Австралии.

Разумеется, нас волнует, что в рамках ШОС на первые роли выходит Китай. За последние годы он вложил больше 1 ­млрд. долл. в инфраструктурные проекты региона. Но, несмотря на это, ШОС, скорее всего, будет вести единую политику. В том числе по Ирану и по Афганистану.

Руководство США это не может не волновать. Объединение интересов КНР, России и Индии может присниться Вашингтону лишь в страшном сне.

США уже сделали по Китаю и ШОС первый удар – пригрозили бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2008 году. Большего оскорбления Пекину сделать сегодня нель­зя. Как похоже на Москву-80! Но кто сегодня поддержит Вашингтон?

Стало быть, надо ожидать, что встреча ШОС в Бишкеке будет иметь заметно антиамериканскую направленность. И знамя сопротивления «мировому империализму» поднимет на этот раз Китай. Попытки бойкота Олимпиады китайцы не простят. Для начала они могут в течение суток обвалить американский фондовый рынок.