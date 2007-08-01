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На кого – ставка, а кому – отставка?

Лужков «перетряхнул» свою команду, но «пыль» не выбил

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Марья ТЫШКИНА ]

На кого – ставка, а кому – отставка?
 Перед тем как уйти в отпуск, столичный мэр утвердил новый состав Московского правительства. Главная интрига смены команды оказалась фикцией: ни один новичок, которого можно было бы назвать ставленником федеральной власти, не получил министерского портфеля. Это значит, что мягкой смены людей у руля в городе не произойдет.

Вверх или вниз?

 БОЛЬШИНСТВО перестановок, сделанных в чиновничьем аппарате, выглядят если не справедливо, то, по крайней мере, логично. Лишился поста руководитель Комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. Горожане считали, что сместить его пора давно. Три года подряд зима приходила в столицу неожиданно: каждый раз коммунальные службы рапортовали о полной готовности к снегопаду, и каждый раз они не справлялись с уборкой. Город стоял в жесточайшей пробке, пешеходы передвигались по колено в снегу. Кроме того (и это уже официальная причина, о которой говорят источники в городском правительстве), Аксенов не смог наладить работу с объединениями собственников жилья, по которой нужно было отчитываться перед федералами. Лужков остался им недоволен – и понизил до замглавы Департамента градостроительной политики.

 Есть и другая версия, которой придерживаются некоторые информаторы в правительственных кругах. Якобы понижение Петра Аксенова – лишь для отвода глаз. Несмотря на все огрехи, его ценят как грамотного управленца и скоро продвинут в губернаторы. А пока его место руководителя Комплекса городского хозяйства занял бывший префект Южного округа Петр Бирюков. Сотрудники Комплекса в личной беседе рассказали корреспонденту «АН», что не слишком рады новому назначению. Петр Бирюков славился своими «несколько безумными, то есть невыполнимыми» идеями еще на посту префекта. Что-то будет дальше?

 Предсказуемой была и отставка Владимира Объедкова, префекта Северного округа. В последнее время он получил несколько выговоров и даже предупреждение о неполном должностном соответствии. Это было связано с некачественным оформлением округа цветами. По-видимому, кто-то положил часть средств, выделенных на эти цели, в свой карман. Дело сейчас расследует УБЭП. На месте Объедкова оказался человек совершенно неожиданный – Юрий Хардиков, ранее руководивший «Краснодарэнерго». О том, почему на этот пост был назначен именно он, не знают даже люди из ближайшего окружения Лужкова – те, кто играет с мэром в футбол. Быть может, поэтому в правительстве ходят неправдоподобные слухи о том, что назначение Хардикова – своеобразный «отступной» Краснодарскому краю, позволяющий «Интеко» вести строительство в Сочи.

Как вовремя загрязнилась река!

 НЕДАВНО Олег Митволь, зам­главы Росприроднадзора, выступил с громким заявлением о том, что застройщики Сити сбрасывают в Москву-реку строительный мусор и сливают грязь («АН» писали об этом скандале в №27 от 5 июля).

 Ходят слухи, что Митволь обнародовал эти факты накануне переназначения городского правительства. Говорят, он сделал это, чтобы показать неэффективность работы Леонида Бочина, руководителя столичного Департамента природопользования, и самому занять его место. Митволю очень нужно место в Московском правительстве, потому что в Росприроднадзоре его сильно «прижали». Сейчас он занимается только надзором за водными объектами. А на посту руководителя московского Департамента природопользования г-н Митволь мог бы распоряжаться куском городского бюджетного «пирога», который едва ли меньше федерального, выделяемого на природоохранные цели.

 Например, по поводу загрязнения строителями Москвы-реки г-н Митволь чуть ли не ежечасно звонил Юрию Михайловичу. Но Лужков намека не понял. И утвердил Леонида Бочина на его посту.

 Свою должность сохранил и префект Центрального округа Сергей Байдаков. Хотя по-преж­нему говорят о том, что это человек «федерального полета» и его в скором времени ждет пост на новом уровне. Если это случится, он наверняка потянет за собой своих старинных друзей – Артура Кескинова, главу Департамента ЖКХ, и Геннадия Дег­тева, председателя москов­ского Тендерного комитета. Эти три товарища учились вместе в Московском энергетическом институте.

Омоложение не на пользу

 ЖАЛЬ, что покидает свой пост руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина. Ее отставка вызвана желанием мэра «омолодить правительство». Теперь она будет советником мэра. Любовь Кезина проработала в городском образовании 50 лет (21 год она им руководила) и знает историю, слабые и сильные места каждой городской школы, помнит по именам и фамилиям всех выпускников-медалистов. То, что в Москве во время перестройки не растащили школы и ПТУ, как это произошло в других городах, – в полной мере ее заслуга. Борясь с поборами в школе, она на одном заседании коллегии Департамента уволила сразу 13 (!) директоров-взяточников. Чтобы другим неповадно было. Ее место займет бывшая заместитель префекта Юго-Западного округа, курировавшая социальную сферу, Ольга Ларионова. Игоря Сырникова на посту главы Департамента соцзащиты населения потеснил его зам Владимир Петросян.

 Самое существенное из изменений в структуре правительст­ва – формирование пятого Комплекса, который объединит Департамент имущества и Департамент земельных ресурсов. Новую структуру возглавит Владимир Силкин, бывший глава Департамента иму­щества. Выдвижение нового главы Комплекса, приближенного к Лужкову, говорит о том, что Юрий Росляк, руководитель Комплекса экономической политики, хоть и сохранил пост, но его влияние на мэра значительно ослабело. А ведь раньше Росляка называли «преемником Лужкова».

 Новая фигура в правительст­ве – Александр Рябинин, который будет курировать вопросы, связанные с инвестициями и контрактами.

 Выше по служебной лестнице поднялся Валерий Виноградов. Сначала из префектов он вышел в заместители мэра по вопросам межрегионального сотрудни­чества, массовых коммуникаций и спорта. Теперь он – первый зам мэра и курирует, помимо прочего, очень болезненную тему казино. Раньше ею занимался Иосиф Орджоникидзе, которого «разжаловали» до советника градоначальника. Впрочем, он сохранил куратор­ство над проектом Моск­ва-Сити.

 Таким образом, лужковская команда вошла в новый срок почти в полном составе. Но долго ли ей править? Чиновники в приватных беседах признаются: никак не больше года…

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