Предвыборный штаб СПС возглавил Антон Баков

31 ИЮЛЯ состоялось заседание президиума СПС, на котором сформирован предвыборный штаб партии. Возглавил его, как и ожидалось, Антон Баков – депутат Госдумы от Свердловской обл. и едва ли не самый талантливый российский политтехнолог. Во всяком случае, практически все успехи СПС на региональных выборах связаны с именем г-на Бакова. Так, в 2004–2007 гг. правые набрали более 7% лишь в 10 регионах, из них в 9 штабами руководил именно Антон Баков (десятым регионом была Чечня, где сыграли свою роль договоренности правых с Р. Кадыровым). Особенность кампаний Бакова заключается в том, что он поднимает во время них простые и понятные населению темы, такие как повышение зарплат и пенсий, борьба с ростом цен и т.д.

В предвыборном штабе СПС будет и 4 зампреда. Первым зам­предом назначен Л. Гозман (зам­пред СПС, будет отвечать за связи с общественностью и социологические исследования), обычными зампредами – О. Пермяков (исполнительный директор СПС, возглавит работу с региональными отделениями), В. Некрутенко (ответст­венный секретарь партии, займется формированием списка кандидатов и юридическими вопросами), О. Байтальская (будет координировать работу всероссийской агитационной сети СПС). Последняя работает с Баковым начиная с 1998 г. и вместе с ним является автором всех электоральных побед.

Что касается партийного списка, то в его первую тройку, скорее всего, войдут председатель СПС Н. Белых, бывший председатель Б. Немцов и известная тележурналистка С. Сорокина. Впрочем, вопрос с Немцовым не до конца ясен: его категорически не хотел бы видеть в тройке федеральный аппарат партии (с одной стороны, он затмевает собой еще не слишком раскрученного лидера Н. Белых, с другой – в отличие от него Немцов давно имеет заметный антирейтинг). Но Борис Ефимович не согласен с тем, чтобы возглавить лишь нижегородскую группу партсписка: впервые в жизни он лично обзвонил все партийные регионы и уже собрал 20 решений регионалов с требованиями включить себя в первую тройку. С другим претендентом на место в первой тройке – В. Рыжковым – все проще: Кремль его категорически не переносит, считая Владимира Александровича «агентом ЮКОСа и американцев».

Среди претендентов на место в первой тройке (если туда все-таки не попадет Немцов) называют и Б. Надеждина, актеров О. Басилашвили и Н. Фатееву, а также таких экзотических кандидатов, как арестованный мэр Архангельска А. Донской и 24‑летняя М. Гайдар.