В КПРФ ОБОСТРЯЕТСЯ «БОРЬБА ЗА ПРЕЕМНИКА»

Изначально в КПРФ было два политических крыла. С одной стороны крыло Валентина Купцова – знатного аппаратчика и почти социал-демократа. С другой – крыло Геннадия Зюганова, социал-патриота и почти оппозиционера. В 1993 г., когда политическая обстановка была обострена до предела, в борьбе этих двух кланов победил, естественно, Геннадий Андреевич – он был более оппозиционен.

ОДНАКО, как это часто бывает, ради сохранения «единства рядов» победитель стал во многом реализовывать программу проигравшего. Проще говоря, договариваться с властью. Полностью же Зюганов взял под контроль КПРФ лишь в 2004 г. – ему вновь помогли полузабытые лозунги борьбы с «антинародным режимом». Этот режим, мол, организовал руками

Г. Семигина «подрыв партии изнутри» (семигинцы в основном состояли из друзей В. Купцова). После их исключения из КПРФ полновластным хозяином партии стал Зюганов. Однако тогда же Геннадию Андреевичу исполнилось 60 лет, и во весь свой рост встал вопрос о его преемнике на посту председателя КПРФ. Тем более что семигинцы на каждом углу кричали, что Зюганову «пора на пенсию», на что он отвечал, что не держится за пост.

Преемники Зюганова

ИЗГНАНИЕ семигинцев в сочетании с обещанием «обновления партии» привело к возвышению недавнего доцента мехмата МГУ Ивана Мельникова (вместо В. Купцова он стал первым зампредом КПРФ) и бывшего колхозного агронома Владимира Кашина (занявшего освобожденный Мельниковым пост обычного зампреда). Было еще несколько фигур помельче, претендовавших на то, чтобы стать «преемниками» Зюганова. В первую очередь это лидер саратовских коммунистов В. Рашкин и псковских коммунистов В. Никитин. Называлась также и кандидатура В. Илюхина.

«Зюганов может уступить пост председателя или Мельникову, или Кашину. Но Иван Иванович хоть и толковый человек, однако нет у него харизмы лидера. Поэтому кому-то нравится стиль Кашина – нахрапистый, боевой, задорный», – характеризовал в начале 2005 г. ситуацию в своей бывшей партии Г. Селезнев. Но реальным преемником все считали именно 54-летнего тов. Мельникова (рассуждения о 56-летнем Кашине как серьезном претенденте можно было объяснить недавней дружбой с ним самого Селезнева). Это ощущение усиливало и успешное выступление на выборах в Мосгордуму списка КПРФ, который как раз и возглавлял И. Мельников. Заговорили уже о том, что Зюганов вот-вот уступит пост лидера Мельникову.

Однако такие перспективы вызывали явное недовольство других «преемников». Тем более что каждый из них имел за собой нечто вроде «социальной базы». Вокруг Мельникова группировалась партийная интеллигенция, московское и питерское студенчество, Кашина – бывшие и нынешние аграрии, «бровеносца» Никитина (так его окрестили в партии за особенность внешности) – бывшие офицеры-полит­работники, «митингового» саратовца Рашкина – часть региональных руководителей и молодежи.

В КПРФ повторяется история 1920-х

В КОМПАРТИИ сейчас фактически повторилась ситуация начала 1920-х годов. Тогда после смерти Ленина все потенциальные преемники объединились против самого сильного из них – Л. Троцкого. В итоге он был разгромлен в пух и прах. Только победил в итоге борьбы за власть тот, кто изначально был далеко в тени, – И. Сталин. Сейчас же в КПРФ слабые преемники (Кашин, Никитин, Рашкин) тоже объединились против самого сильного (Мельникова).

Ирония судьбы заключается в том, что во внутрипартийной борьбе применен даже термин начала 1920-х гг.: «слишком активные» сторонники Мельникова обвинены в «неотроцкизме». Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) КПРФ во главе с В. Никитиным в июне разослала во все региональные отделения КПРФ свое по­становление «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ», где называется лишь фамилия главного редактора партийного сайта Анатолия Баранова (бывший заместитель главного редактора «Правды»). А недавно ЦКРК предложила регионам КПРФ пополнить список «нео­троцкистов», выявив таковых и у себя, на местах.

Кого поддержит Кремль?

КРЕМЛЕСКИЕ источники «Аргументов неделi» сообщают, что в последние год-два власть выработала четкую стратегию «работы с оппозицией». От партий «системной оппозиции» (КПРФ, СПС, «Яблоко»), желающих иметь право участвовать в выборах и шанс пройти в парламент, требуется порвать все контакты с непримиримыми из «Другой России» (Г. Каспаров, Э. Лимонов и т.д.). И не только не участвовать в «маршах несогласных», но и осуждать их проведение.

Если из СПС в 2005–2007 гг. уже исключен целый ряд «непримиримых оппозиционеров», то КПРФ и «Яблоку» такие исключения еще предстоят. Именно в этом контексте следует рассматривать «борьбу с неотроцкизмом». Тем более что один из тех, кого обвинили в «неотроцкизме», – секретарь западного окружкома московской КПРФ Павел Басанец – прославился тем, что в декабре 2006 г. на торжественном собрании ветеранов Службы внешней разведки обрушился с критикой на В. Путина. А редактор сайта КПРФ А. Баранов повесил его выступление на первую страницу партийного сайта. Казалось бы, что здесь такого? Ведь в 2003 г. и сам Зюганов говорил то же самое. Но сейчас, похоже, заключено неформальное соглашение: Кремль не ведет кампанию дискредитации КПРФ (как в 2003-м), а коммунисты – поддерживают президента.

Зюганов станет госсекретарем Союза России и Белоруссии?

ПРИ ЭТОМ желание Кремля «взять под контроль КПРФ» совпало с желанием зампреда КПРФ В. Кашина и главы ЦКРК В. Никитина перейти под этот «контроль». А возможно, и с желанием Г. Зюганова. «Кашин как минимум с начала 2005 г. контактирует с Администрацией президента – тогда он сознательно завалил работу Штаба протестных дейст­вий против монетизации льгот. Поэтому я не исключаю, что после выборов Зюганов сменит П. Бородина на посту госсекретаря Союза России и Белоруссии (это давняя мечта Геннадия Андреевича), а новым председателем КПРФ станет В. Кашин. Он – слабый конкурент Зюганову, выглядит ужасно, говорить не может, очень удобный формальный председатель. При нем Зюганов надеется сохранить контроль над КПРФ даже после своего ухода», – заявил «Аргументам неделi» Анатолий Баранов.

Кстати, на сайте КПРФ после отстранения от него тов. Баранова как-то невзначай поменялись должности двух главных «преемников»: Кашин из обычного зампреда «повышен» до «первого зам­преда КПРФ», а Мельников – из первого «стал» обычным. Хотя для такого «обмена должностями» по уставу необходимо решение съезда или пленума…

Но, может, конструктивный диалог с Кремлем как раз и поможет КПРФ усилить свои позиции? Ведь последние региональные выборы это вполне подтверждают. Однако «Кашина не могут искренне любить в Кремле – в январе 2005 г. он был подписантом антисемитского «письма пятисот». Причем в отличие от некоторых депутатов, заявивших, что подписали письмо не читая, Кашин настаивал, что еврейские организации в России надо запретить. Но КПРФ сейчас все больше симпатизируют жители мегаполисов и интеллигенция – и здесь не до антисемитизма. Такой тенденции лучше всего соответствует фигура Мельникова. Однако профессор МГУ Мельников в последнее время лишь раздражает Зюганова своим умом и образованностью.

Кашин же отвечает в КПРФ за результаты на селе, где коммунисты набирают все меньше, а «Единая Россия» – больше и больше. Поэтому с Кашиным КПРФ не сможет ни привлечь интеллигенцию, ни сохранить крестьянский электорат. Так что власти, скорее всего, поддержат его фигуру, чтобы окончательно выдавить КПРФ на обочину политической жизни», – прогнозирует А. Баранов. Резкость его тона лишний раз доказывает, что побеждает в «борьбе за пост преемника Зюганова» именно В. Кашин.