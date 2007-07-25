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Кому рулить атомпромом

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 ПОСТОЯННЫЙ герой наших публикаций экс-премьер С. Кириенко может попасть в сложный аппаратный переплет. Разумеется, не в качестве бывшего премьера, а будучи на посту руководителя «Росатома». Это Федеральное агентство, отвечающее за атомную энергетику в стране и через которое планируется финансировать строительство новых атомных станций.

 Контроль за этим куском бюджетного пирога не может оставить равнодушным многие бизнес-структуры. Говорят, выжать г-на Кириенко могли бы объединенные усилия аппаратного и финансового союза «Рособоронэкспорта» и крупнейшей российской алюминиевой компании.

Один из ее владельцев О. Дерипаска в интервью британской газете «Файненшнл таймс» не исключил возможность продажи своего бизнеса государству. Говорят, что в обмен он хотел бы быть допущенным к урановому бизнесу, как более перспективному. Согласитесь - в России г-н Дерипаска создал гигантскую алюминиевую империю мирового масштаба. Здесь развиваться уже некуда, а «заграница» все чаще выставляет на пути российского бизнеса шлагбаумы.

 А в атомпроме - непаханое поле...

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