Налоговый срок
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ОСЕНЬЮ Госдума намерена заняться борьбой за налоговые сборы. Подтверждением этому стали внесенные перед каникулами
Законопроект обещает перевести преступления по налоговому укрывательству в категорию тяжких. А также - увеличить срок лишения свободы с 3 до 6 лет за их совершение. Андрей Исаев (возглавляющий в Думе профильный Комитет по труду и соцполитике) утверждает: работодатель, выплачивающий «конвертную» зарплату, «совершает преступление сразу против нескольких лиц». Вопервых, против государства и пенсионеров. «Ведь сегодняшний дефицит Пенсионного фонда - это в первую очередь невыплаченный туда ЕСН». Вовторых, против самих работников, «у которых не накапливаются права на достойную пенсию». Парламентарий считает ужесточение ответственности налоговых агентов «социальнополитической задачей».
По его информации, законопроект вводит целый ряд наказаний. «От штрафов в 100 тыс. руб. до административного ареста и даже лишения свободы сроком до 6 лет». Одновременно он пояснил, что столь жесткое наказание будет применяться только в отношении злостных неплательщиков и эксплуататоров нелегального труда.
Соавтор Исаева Петр Шелищ убежден: «в стране есть серьезная недоработка по части кнута», без которого «все пряники будут съедены без всякой общественной пользы». Он настаивает, что «пары сотен предупреждений и нескольких показательных процессов» хватит, по крайней мере, для ощутимого повышения налоговой активности.
Рьяным оппонентом Шелища выступает депутат фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она заявляет, что такие меры «белых» зарплат в стране не прибавят.
- Эта норма мертвая, и применяться на практике она будет выборочно.
Дмитриева считает, что даже при обращении работника «куда следует» ему будет сложно доказать свою правоту.
- У него же нет на руках ведомостей о зарплате, а трудовая книжка или договор еще ничего не значат…
Более сдержанного, но все же скепсиса придерживаются и однопартийцы авторов. Так, зампред Комитета по экономической политике Елена Панина полагает, что ужесточение ответственности за неуплату налогов надо проводить параллельно их снижению.
- Если есть нормальные налоги, тогда есть и жесткий спрос за уклонение от их уплаты.
Этот принцип разделяют и многие экономические эксперты, ссылаясь на опыт стран «цивилизованной Европы».
В то же время зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает поправку «вещью весьма разумной» и надеется на ее эффективное практическое воплощение.
Андрей Исаев надеется, что к рассмотрению проекта подключится Трехсторонняя комиссия по регулированию
- Для нас крайне важно, чтобы представители профсоюзов, объединение работодателей высказали свои соображения по данному вопросу.
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