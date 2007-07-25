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Новая встреча с Бушем – в сентябре

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

 Вполне возможно, что В. Путин отправится 29 июля на Камчатку. Там пройдут мероприятия по празднованию Дня Военно-морского флота на базе подводных лодок в Петропавловске-Камчатском. Сопровождать президента, скорее всего, будет вице-премьер С. Иванов.

 ВСЛЕД за этой поездкой наступят августовские каникулы. Президент проведет большую их часть в Сочи. Как всегда, пройдет много встреч, в том числе с президентом Украины В. Ющенко.

 Между тем знающие «президентскую кухню» люди утверждают, что август станет временем принятия очень серьезных решений. Все возможные ответы России по таким проблемам, как ВТО, Косово, ПРО, сокращение обычных вооружений, и множество других военно-политических вопросов должны быть сформулированы до сентября. Одновременно в Вашингтоне идет проработка тех же проблем. Но окончательно контуры внешнеполитических действий Крем­ля сформируются в сентябре. Произойдет это после встречи президентов В. Путина и Дж. Буша в Австралии, на ежегодной встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

 Но, возвращаясь к августу, можно предположить, что, сформулировав позиции по указанным вопросам, В. Путин выступит с рядом заявлений. Их тональность легко просматривается: если Западная Европа и США выберут путь конфронтации с Россией, нам придется обратить еще большее внимание на укрепление армии и флота.

 Разумеется, август станет и важным месяцем для проработки всей концепции жизни страны после ухода президента с должности.

 Но не хотелось бы, чтобы создалось впечатление, что нас ждут лишь нелегкие испытания. Хотя и их хватит. К примеру – очередные судьбоносные выборы в Верховную Раду Украины 30 сентября.

 Тем временем август, скорее всего, станет очень горячим месяцем и для американцев. В США обсуждают возможность высадки в конце августа многотысячного военного десанта на границе Афганистана и Пакистана. Именно там талибы копят силы и, возможно, прячут бен Ладена. Поймать его к президентским выборам было бы большой удачей для г-на Буша.

Между тем наши эксперты опасаются, что появление американских войск в Пакистане спровоцирует местных исламских фундаменталистов к фактическому восстанию против президента Мушараффа. А дальше – как в страшном боевике. Американцам придется захватывать ядерные объекты Пакистана и вывозить из страны ядерное оружие. Но кто же его просто так отдаст?

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