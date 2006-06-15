«Тверские» против анархии

Законодательное собрание Тверской обл. внесло в Госдуму предложение изъять из избирательных бюллетеней графы «против всех». Дума отреагировала мгновенно. В первом чтении «тверскую» инициативу поддержали 352 законодателя, против – 85.

Здесь вам не Швейцария!

СОГЛАСИТЕСЬ – есть что-то анархистское в голосовании против всех! В США, к примеру, избирателям тоже дают право послать предлагаемых кандидатов подальше. Но там это оформлено как-то культурно – галочка ставится в графе с требованием новых выборов. Вот тверские депутаты покумекали и поняли первыми – пора и у нас заставить граждан активизировать самосознание, а не скрывать его отсутствие за «неясной» графой. Пора прекращать порочную практику, когда значительная часть голосующих выбирает кандидата по картинке в день выборов. То есть их интерес к предвыборному процессу нулевой. А маневр «против всех» создает у них иллюзию чрезвычайной политической активности. Иллюзию, способную загнать в тупик всю избирательную систему.

По мнению главы профильного комитета по законодательству Владимира Плигина, форма политического выбора должна проявляться иначе.

– Возможно создание общественного движения, которое со временем перерастет в политическую партию. Почему бы не объединиться людям, которые до сих пор «против всех»?

К предложению прибегнуть к практике других государств и законодательно принудить людей ходить на выборы Плигин пока относится осторожно. А вот в Швейцарии не боятся штрафовать «пофигистов»!



Левые не сговорились



ЛЕВЫМ, естественно, всякое лыко не в строку. Коммунисты, обсуждая нововведение, проявляли себя как ярые сторонники демократии. Депутат Валентин Купцов (КПРФ) рассматривает тверскую активность как «очередную атаку партии власти на демократические принципы выборов в России». По его мнению, избирателей напрочь лишают возможности противостоять власти отбирать лишь «угодных» кандидатов.

Другой участник оппозиционного фланга Сергей Бабурин, возглавляющий фракцию «Народная воля», напротив, поддержал «тверских». Он считает их борьбу с анархией своевременной и призывает всех граждан «делать политический выбор осознанно».

Остается – всего ничего: заставить почти тридцать процентов избирателей поверить Бабурину и перестать строить из себя «псевдо...» Ну как в странах с «утвердившимися демократиями», где нет «правильных избирательных органов». Но Россия пока не из их числа.