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Президент «отмотал» два километра

Россия намерена стать мировым центром инноваций

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Президент «отмотал» два километра
Е. Велихов получил от В. Путина премию «Глобальная энергия», Фото ИТАР-ТАСС

 Десятый международный экономический форум, открывшийся во вторник в Петербурге, называли прологом к июльскому саммиту «восьмерки». Но в первый же день президент Путин удивил многих, пообещав стереть все границы на пути иностранных инвестиций в страну и выставить кандидатуру России на проведение в 2015 г. Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2015, которая для деловых людей – как Олимпиада для спортсменов. «Не нужно спе­­­­кулировать на теме национальной безопасности», – ска­зал гла­­­­­­­­­­­ва государства. И после посещения форума поехал встречаться с Саакашвили.

Равнее других

 В ЭТОМ году юбилейный по счету форум перенесли из помпезного Таврического дворца в конгрессно-выставочный комплекс «Ленэкспо». Здесь недавно открыли три конференц-зала почти на полторы тысячи мест, оборудованных новейшей техникой и синими офисными стульями без изысков, – чтобы подчеркнуть демократичность.

 Гостями форума стали 3 тыс. деловых людей из 50 стран. Для России это очень масштабное представительство, из-за чего петербургский форум пытались сравнивать с давосским. Ожидалось, что форум в Питере заложит фундамент для создания «новой большой четверки» – России, Китая, Индии и Бразилии. Но из глав государств в «Ленэкспо» была замечена только президент Финляндии Тарья Халлонен, и о возможном альянсе развивающихся сверхдержав говорили мало.

 Ради спокойствия и безопасности участников были перекрыты все прилегающие улицы. Милиционеров было как на матчах «Зенита»: по слухам, некоторых сотрудников даже не отпустили домой сменить белые рубашки после работы на Дне России. Возможно, поэтому документы и аккредитации проверяли без особого рвения, хотя, по слухам, в Интернете «некто» предлагал попасть на форум за 10 тыс. долларов.

Твердый рубль

 Президент В. Путин провел в «Ленэкспо» около четырех часов, успев за это время произнести несколько «спичей» и пройти по территории комплекса не менее двух километров.

 Речь президента на церемонии открытия напоминала отчет. Из нее собравшиеся узнали, что в 2005 г. приток капиталов в Россию впервые в новейшей истории превысил их отток за границу. Что размер ВВП страны по паритетной покупательной способности составит в текущем году 1,5 трлн. долларов. Что страна накопила 112 млрд. долл. иност­ранных инвестиций – и это хорошо. Таким образом, была задана тональность в обсуждении главной темы первого дня форума «Вызовы глобализации. Конкурентные преимущества развивающихся стран». Стало быть, Россия не будет создавать для своих производителей закрытого рынка. Наоборот, президент дал понять, что мировой финансовой системе угрожает дестабилизация, и Россия может сделать многое, чтобы этого не допустить.

 Вторым по значимости докладчиком дня стал первый вице-премьер Дмитрий Медведев с программой по превращению рубля в ведущую мировую резервную валюту. Ради этого российское правительство обещает снять все ограничения на капитальные финансовые операции и открыть первую в стране нефтяную биржу с расчетами в рублях.

 Первый же день работы форума отметился подписанием договоров о долгосрочных стратегических проектах. В частности, несколько иностранных подрядчиков под патронажем Минтранса создадут высокоскоростную магистраль Москва–Петербург. После чего «Николаевский экспресс» будет преодолевать расстояние между двумя столицами за 4 часа. Заметным событием стали соглашения о строительстве под Петербургом автозаводов двух корпораций: «Ниссан» (в поселке Каменка) и «Дженерал Моторс» (в Шушарах). Это должно окончательно закрепить за Питером репутацию «российского Детройта».

 Кульминацией первого дня форума стало вручение премии «Глобальная энергия» за исследование в области поиска неиссякаемых источников энергии ученым из России, Франции и Японии. Эти работы велись в Советском Союзе с пятидесятых годов, а с 1995 г. стали международными.

 Вручая премию одному из организаторов проекта академику Евгению Велихову, В. Путин отметил, что Россия намерена и дальше вкладываться в разработку альтернативных видов энергии, а не оставаться поставщиком сырой нефти. «Международное сотрудничест­во в этом направлении имеет большие перспективы», – отметил президент. А в кулуарах активно обсуждали прогноз, озвученный с трибуны одним из докладчиков: если ученые 13 развитых стран объединятся, то к 2013 г. будет создан первый термоядерный реактор. Одни бизнесмены всерьез опасались, что из-за этого нефть станет невыгодно добывать, но другие были уверены, что до этого события никто из участников форума не доживет.

Творческая кухня

 ПИТЕРСКИЙ художник Леонид Рослов к очередному визиту Путина изготовил персональный экслибрис для его библиотеки. На нем изображены Александр Невский, Георгий Победоносец и Владимир Красное Солнышко, а также летописец, символизирующий вклад президента в историю, и лебеди, говорящие о чистоте его помыслов. Экслибрис одобрили с «первого дубля», и Рослов вырезал рисунок на куске твердой резины, которой обычно подбивают солдатские сапоги. Говорят, подарок президенту понравился.

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