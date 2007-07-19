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ТАНКИ: ГОТОВИМ МАРШ НА ЗАПАД

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

ТАНКИ: ГОТОВИМ МАРШ НА ЗАПАД
Территории, подпадающие под фланговые ограничения по обычным вооружениям

 Президент проявил твердость и принял решение приостановить действие Договора об обычных во­оруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Но оставил шанс для возврата к диалогу – действие договора будет прекращено через 150 дней.

 КОГДА в 1990 г. был подписан в целом не выгодный СССР договор, мир вздохнул с облегчением. Гонка вооружений на континенте завершилась победой здравого смысла. И если посмотреть на цифры 17-летней давности, виден паритет по всем основным видам вооружений.

 Каждая из сторон имела право развернуть в Европе до 20 тыс. танков, по 30 тыс. единиц боевой бронетехники (БМП, БТР, машины с тяжелым вооружением), 20 тыс. артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм, 6,8 тыс. боевых самолетов и 2 тыс. ударных вертолетов. Фактически было документально закреплено существующее на тот момент количество боевой техники, которое стояло на вооружении. Для выполнения условий договора НАТО нужно было изъять чуть более 4 тыс. танков, 3,8 тыс. боевых бронированных машин. ОВД, соответственно, 1,5 тыс. танков, 2,7 тыс. бронетехники, 368 единиц артсистем. По авиации ни НАТО, ни ОВД не дотягивали до «пороговых» значений.

 Но в то время паритет достигался между двумя могучими военными блоками – НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). Кто тогда мог предположить, что бывшие союзники по ОВД – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и распавшаяся на два государ­ства Чехословакия – станут полноправными членами Североатлантического альянса? Что бывшие республики СССР переоденутся в натов­скую форму? Один блок продолжает существовать и активно «прирастает» новыми членами, второй с развалом СССР канул в Лету. Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО, но к ДОВСЕ не присоединились (или страны Балтии не Европа вовсе?). Следовательно, теоретически там можно разместить любое количество людей и бронетехники, создавать своего рода «непотопляемые авианосцы». Удобная позиция, не правда ли?

 Россия же, как главная наследница СССР, приняла на себя все обязательства по договору. Все пространство европейской части России вплоть до Урала подвергалось регулярному, дважды в год, мониторингу наблюдателей НАТО. Москва пыталась исполнять все положения ДОВСЕ даже тогда, когда так называемые фланговые ограничения создавали угрозу территориальной целостности страны. В приграничных Ленинградском и Северо-Кавказском военных округах Россия могла иметь не более 700 танков, 580 боевых бронированных машин и 1280 арт­систем. В условиях контртеррористической операции в Чечне этого было явно недостаточно. Тогда НАТО пошло навстречу и по соглашению 1996 г. вывело из «фланговой зоны» ряд областей и территорий, которые включал в себя в том числе и «воюющий» СКВО. Но в обмен НАТО получило гарантии вывода российских военных баз из Грузии и Молдовы.

 В итоге – Россия договор практически выполнила, за исключением незначительного присутствия наших военных в Приднестровье.

 Но трудные 10 лет, когда Москве было не до военного паритета с НАТО, прошли. И к 1999 г. российское руководство окончательно пришло к пониманию, что ДОВСЕ необходимо модернизировать под современные реалии. Пункты договора чем дальше, тем больше вступали в противоречие с обязанностью Вооруженных сил РФ обеспечивать безопасность страны. Прослеживается практически более чем трое­кратное превосходство 22 стран блока НАТО и их союзников по танкам, артиллерии, боевой авиации.

 На Стамбульском совещании решили, что квоты вооружений, которые когда-то делились между вооруженными силами НАТО в Европе и Варшавским договором, «расписать» на каждую страну в отдельности. Так появился адаптированный ДОВСЕ. Москва оперативно его ратифицировала, вместе с Белоруссией, Казахстаном и Украиной.

 Но односторонние военно-политические преимущества, которых альянс достиг за эти годы, видимо, оказались очень милы натовским стратегам. В недрах Североатлантического альянса случилась странная метаморфоза – «ДОВСЕ договор хороший, но ратифицировать его мы спешить не будем». Ни одна из стран НАТО так и не сделала договор документом, обязательным к исполнению. В Румынии и Болгарии США размещают базы, каждая по 5 тыс. штыков. Более того, выход США из договора по ПРО и планы по размещению в Восточной Европе радаров и ракет-перехватчиков только усилили убежденность Кремля – так дальше жить нель­зя!

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