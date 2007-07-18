Воссоздан Фонд конституционных реформ

Некоммерческая организация «Фонд конституционных реформ» воссоздан как преемник Российского фонда конституционных реформ (1992–1998). Его деятельность направлена на общественное содействие развитию конституционного строя России и конституционного правосознания граждан.

ПРЕДШЕСТ­ВЕН­НИК, Рос­сий­ский фонд конституционных реформ, был учрежден в конце 1992 г. по инициативе народного депутата РСФСР, члена Верховного Совета РСФСР, ответственного секретаря Конституционной комиссии Российской Феде­рации О.Г. Румянцева. Вместе с ним – группа известных общественных деятелей и ученых-юристов, работавших в составе Конституционной комиссии Российской Федерации (1990–1993 гг.) над проектом Конституции Российской Федерации.

Воссозданный Фонд создается с целью оказания общественного содействия в деле сохранения конституционного наследия России. В том числе – путем сбора, обобщения, сохранения, опубликования и изучения документов и материалов, связанных с проведением конституционной реформы России в 1990–1993 годах. Такая задача была поставлена в Обращении группы государственных, общественных и научных деятелей к Президенту Российской Федерации В. Путину.

С этой же целью выш­ло Постановление Государ­ственной Думы №4267-4ГД от 7 марта 2007 г. «Об Обращении к Председателю Пра­вительства Рос­сийской Федерации М.Е. Фрад­кову о необходимости принятия мер по сохранению материалов, связанных с подготовкой проекта Конституции Российской Федерации».

Фонд также будет осуществлять иные проекты. В том числе издавать журнал «Конституционный вест­ник». В 1990–1993 гг. он издавался как «Бюллетень Конституционной Комиссии РФ».

29 июня 2007 г. руководству Фонда были выданы Свидетельство о государст­венной регистрации некоммерческой организации и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.