Воссоздан Фонд конституционных реформ
№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Некоммерческая организация «Фонд конституционных реформ» воссоздан как преемник Российского фонда конституционных реформ (1992–1998). Его деятельность направлена на общественное содействие развитию конституционного строя России и конституционного правосознания граждан.
ПРЕДШЕСТВЕННИК, Российский фонд конституционных реформ, был учрежден в конце 1992 г. по инициативе народного депутата РСФСР, члена Верховного Совета РСФСР, ответственного секретаря Конституционной комиссии Российской Федерации О.Г. Румянцева. Вместе с ним – группа известных общественных деятелей и ученых-юристов, работавших в составе Конституционной комиссии Российской Федерации (1990–1993 гг.) над проектом Конституции Российской Федерации.
Воссозданный Фонд создается с целью оказания общественного содействия в деле сохранения конституционного наследия России. В том числе – путем сбора, обобщения, сохранения, опубликования и изучения документов и материалов, связанных с проведением конституционной реформы России в 1990–1993 годах. Такая задача была поставлена в Обращении группы государственных, общественных и научных деятелей к Президенту Российской Федерации В. Путину.
С этой же целью вышло Постановление Государственной Думы №4267-4ГД от 7 марта 2007 г. «Об Обращении к Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову о необходимости принятия мер по сохранению материалов, связанных с подготовкой проекта Конституции Российской Федерации».
Фонд также будет осуществлять иные проекты. В том числе издавать журнал «Конституционный вестник». В 1990–1993 гг. он издавался как «Бюллетень Конституционной Комиссии РФ».
29 июня 2007 г. руководству Фонда были выданы Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации и Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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