//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

РЕГИОНЫ-2007

№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]

«Черный список» мэров продолжает пополняться

 «Аргументы неделi» уже писали о неформальном «черном списке» мэров, на которых уже заведены уголовные дела либо ожидается их возбуждение. За июнь-июль этот список пополнился по крайней мере тремя новыми фамилиями. Всего же только за последний год под уголовное преследование попали почти два десятка мэров.

 В АВГУСТЕ возбуждено дело на мэра Пятигорска И. Тарасова, в декабре – сразу три дела на главу Архангельска А. Донского, в апреле – дело на мэра Благовещенска А. Мигулю, в мае – два дела на мэра Рязани Ф. Провоторова и по одному делу на мэров Новодвинска М. Юрьева и Ноябрьска Н. Коробкова, тогда же возобновлено дело на главу Екатеринбурга А. Чернецкого, в администрации которого проведены обыски.

 Пять мэров уже арестованы: в декабре – глава Томска А. Макаров, в феврале – Владивостока В. Николаев, в марте – подмосковного города Красноармейска М. Булгаков, в мае – Тольятти Н. Уткин, в июне – Рыбинска Е. Сдвижков.

 В декабре 2006 г. к 3 годам условно приговорен мэр калининградского Светлогорска О. Верниковский. В июне осужден (правда, всего на 1 год) и бывший мэр Волгограда Е. Ищенко.

 А 6 июля в связи с уголовным делом отстранен от должности мэр калининградского Черняховска А. Вино­градов и одновременно объявлено о возбуждении дела на мэра Новгорода Н. Граж­данкина.

Башкирия тоже хочет заключить договор с Россией

 ПРИМЕР Татарстана, который заключил договор с Российской Федерацией и 11 июля его успешно ратифицировал в Совете Федерации (122 голосами «за» и только 4 «против»), оказался заразительным для соседнего Башкортостана. Напомним, согласно этому договору президент Татарстана обязан знать татарский язык, а жители получат в паспорт вкладыш на татарском языке. Кроме того, в связи «с изношенностью татарстан­ских месторождений нефти» Правитель­ство РФ теперь каждый год будет снижать Татарстану налог на добычу полезных ископаемых по сравнению с общероссий­ским уровнем.

 Буквально на следующий день, 12 июля, спикер башкирского парламента К. Толкачев заявил, что Башкирия продолжает работать над договором о разграничении полномочий между республикой и цент­ром. По его словам, «Башкирия не хуже Татарии и должна иметь такой же статус». А движение «За федеративную Россию!», созданное башкирскими властями в

прошлом году, уже выразило готовность поддержать слова спикера Толкачева митингами и пикетами.

Партии сами решат, в каком регионе получить мандат

 СОГЛАСНО принятым Госдумой в начале июля поправкам к закону «О выборах депутатов», каждая партия теперь сама будет решать, к какому именно региональному списку добавить голоса, поданные за нее на зарубежных участках.

 Ранее участки в каждой из стран были автоматически приписаны к тому или иному региону, и результаты по ним фактически никогда не влияли на общий результат по региону. Сейчас всю сумму голосов за рубежом можно будет выборочно добавить к какому-либо одному региону. По прогнозам экспертов, это даст возможность увеличить на «единицу» число мандатов в любом нужном партии регионе. Особенно, когда заранее известно, что в неком регионе какой-либо важный партбосс или солидный бизнесмен (внесший за место в списке огромную спонсорскую помощь) рискует недобрать заветный мандат. В этом случае результат народного волеизъявления каждая партия сможет заранее подкорректировать в нужном для себя направлении.

Суд наказал фальсификаторовв Подмосковье

 НА ПРОШЛОЙ неделе мировой судья 258-го участка Химкинского района признал факт грубых фальсификаций на двух избирательных участках во время выборов в Мособлдуму.

 На участке №2925 число голосов за «Единую Россию» (ЕР) было произвольно повышено с 231 до 366 голосов (с 31,6% до 50%), одновременно число голосов за «Яблоко» уменьшено с 86 до 6, за СПС – с 62 до 7. Так же и на участке №2929 г.Химки число голосов за «Единую Россию» увеличили с 244 до 354 (с 31,3% до 45,4%), за «Яблоко» – снизили с 85 до 27, за СПС – с 76 до 26.

 Как признал суд, эти изменения в протоколах были произведены «без соответ­ствующего решения вышестоящей избирательной комиссии… и извещения не всех наблюдателей». Председатели обоих избиркомов Т. Семеняка и С. Дойникова оштрафованы судом за фальсификации на 1500 руб. каждая.

 Иск подал подмосковный СПС во главе с Б. Надеждиным.

Сочи перейдет в федеральное подчинение

 КАК СООБЩАЮТ источники «Аргументов неделi», «наверху» рассматривают варианты перехода города Сочи в федеральное подчинение. Только так, по мнению властей, можно будет обеспечить эффективную подготовку к проведению зимних Олимпийских игр 2014 г. и контроль за направляемыми на нее финансовыми и материальными ресурсами. Первым шагом такого формального или неформального (это еще не решено) перевода Сочи в федеральное подчинение может стать обновление части администрации города.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

//В мире

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

//новости партнеров

//Интервью

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939-го, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик Гунарс Кутрис.

//Политика

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель собирается вернуться в науку

Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством. Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель -выпускница физического факультета Лейпцигского университета.

//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

//В мире

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

На Кипре после употребления психотропных препаратов во время «духовного очищения» умерла 34-летняя гражданка Латвии. Об этом сообщили должностные лица Латвии. В связи со смертью женщины задержана гражданка РФ.

//Общество

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

От тысячи на человека и премия для друзей: корреспондент ФАН внедрился в платную массовку ФБК

Журналисту Федерального агентства новостей удалось раскрыть одну из схем по набору «недовольных москвичей» на акцию 31 августа. За участие предлагали тысячу рублей и обещали премию за привод

//Новости партнеров

//Общество

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном

Два человека - отец и сын - погибли при падении вертолета в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном. По данным источника в экстренных службах Московской области, частный вертолет выполнял прогулочный полет.

//В мире

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. Это будет его третий контакт с российским лидером.

//Новости СМИ2

//Общество

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Синоптик Евгений Тишковец рассказал НСН, что сентябрь в Москве будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада.

//Общество

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с женщиной-матерью, подозреваемой в убийстве собственного сына. Видеозапись следственных действий опубликована в YouTube.

//Общество

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В Москве в субботу, 31 августа, в районе дома 15 по Тверской улице загорелся городской автобус маршрута № 904. Представители Мосгортранса сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.

//Общество

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

//Общество

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит.

//Спорт

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки 9-го этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру.

//Шоу-бизнес

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

//Общество

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

//Общество

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

//Общество

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет.

//Спорт

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
2

52-летняя Рената Литвинова продемонстрировала идеальную фигуру в алом купальнике
3

Отец и сын погибли при падении вертолета в реку Клязьму в Долгопрудном
4

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина
5

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры