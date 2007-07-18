РЕГИОНЫ-2007

«Аргументы неделi» уже писали о неформальном «черном списке» мэров, на которых уже заведены уголовные дела либо ожидается их возбуждение. За июнь-июль этот список пополнился по крайней мере тремя новыми фамилиями. Всего же только за последний год под уголовное преследование попали почти два десятка мэров.

В АВГУСТЕ возбуждено дело на мэра Пятигорска И. Тарасова, в декабре – сразу три дела на главу Архангельска А. Донского, в апреле – дело на мэра Благовещенска А. Мигулю, в мае – два дела на мэра Рязани Ф. Провоторова и по одному делу на мэров Новодвинска М. Юрьева и Ноябрьска Н. Коробкова, тогда же возобновлено дело на главу Екатеринбурга А. Чернецкого, в администрации которого проведены обыски.

Пять мэров уже арестованы: в декабре – глава Томска А. Макаров, в феврале – Владивостока В. Николаев, в марте – подмосковного города Красноармейска М. Булгаков, в мае – Тольятти Н. Уткин, в июне – Рыбинска Е. Сдвижков.

В декабре 2006 г. к 3 годам условно приговорен мэр калининградского Светлогорска О. Верниковский. В июне осужден (правда, всего на 1 год) и бывший мэр Волгограда Е. Ищенко.

А 6 июля в связи с уголовным делом отстранен от должности мэр калининградского Черняховска А. Вино­градов и одновременно объявлено о возбуждении дела на мэра Новгорода Н. Граж­данкина.

Башкирия тоже хочет заключить договор с Россией

ПРИМЕР Татарстана, который заключил договор с Российской Федерацией и 11 июля его успешно ратифицировал в Совете Федерации (122 голосами «за» и только 4 «против»), оказался заразительным для соседнего Башкортостана. Напомним, согласно этому договору президент Татарстана обязан знать татарский язык, а жители получат в паспорт вкладыш на татарском языке. Кроме того, в связи «с изношенностью татарстан­ских месторождений нефти» Правитель­ство РФ теперь каждый год будет снижать Татарстану налог на добычу полезных ископаемых по сравнению с общероссий­ским уровнем.

Буквально на следующий день, 12 июля, спикер башкирского парламента К. Толкачев заявил, что Башкирия продолжает работать над договором о разграничении полномочий между республикой и цент­ром. По его словам, «Башкирия не хуже Татарии и должна иметь такой же статус». А движение «За федеративную Россию!», созданное башкирскими властями в

прошлом году, уже выразило готовность поддержать слова спикера Толкачева митингами и пикетами.

Партии сами решат, в каком регионе получить мандат

СОГЛАСНО принятым Госдумой в начале июля поправкам к закону «О выборах депутатов», каждая партия теперь сама будет решать, к какому именно региональному списку добавить голоса, поданные за нее на зарубежных участках.

Ранее участки в каждой из стран были автоматически приписаны к тому или иному региону, и результаты по ним фактически никогда не влияли на общий результат по региону. Сейчас всю сумму голосов за рубежом можно будет выборочно добавить к какому-либо одному региону. По прогнозам экспертов, это даст возможность увеличить на «единицу» число мандатов в любом нужном партии регионе. Особенно, когда заранее известно, что в неком регионе какой-либо важный партбосс или солидный бизнесмен (внесший за место в списке огромную спонсорскую помощь) рискует недобрать заветный мандат. В этом случае результат народного волеизъявления каждая партия сможет заранее подкорректировать в нужном для себя направлении.

Суд наказал фальсификаторовв Подмосковье

НА ПРОШЛОЙ неделе мировой судья 258-го участка Химкинского района признал факт грубых фальсификаций на двух избирательных участках во время выборов в Мособлдуму.

На участке №2925 число голосов за «Единую Россию» (ЕР) было произвольно повышено с 231 до 366 голосов (с 31,6% до 50%), одновременно число голосов за «Яблоко» уменьшено с 86 до 6, за СПС – с 62 до 7. Так же и на участке №2929 г.Химки число голосов за «Единую Россию» увеличили с 244 до 354 (с 31,3% до 45,4%), за «Яблоко» – снизили с 85 до 27, за СПС – с 76 до 26.

Как признал суд, эти изменения в протоколах были произведены «без соответ­ствующего решения вышестоящей избирательной комиссии… и извещения не всех наблюдателей». Председатели обоих избиркомов Т. Семеняка и С. Дойникова оштрафованы судом за фальсификации на 1500 руб. каждая.

Иск подал подмосковный СПС во главе с Б. Надеждиным.

Сочи перейдет в федеральное подчинение

КАК СООБЩАЮТ источники «Аргументов неделi», «наверху» рассматривают варианты перехода города Сочи в федеральное подчинение. Только так, по мнению властей, можно будет обеспечить эффективную подготовку к проведению зимних Олимпийских игр 2014 г. и контроль за направляемыми на нее финансовыми и материальными ресурсами. Первым шагом такого формального или неформального (это еще не решено) перевода Сочи в федеральное подчинение может стать обновление части администрации города.