В список «Единой России» не попадут 22 губернатора
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
Одновременно увеличился список тех губернаторов, которым не оказано высокого доверия. «Аргументы неделi» уже писали, что своеобразную «черную метку» в виде невключения их в список ЕР получили главы Хакасии А. Лебедь,
К. Титов, магаданский Н. Дудов и саратовский П. Ипатов (последний, правда, возглавит список ЕР на региональных выборах).
Сейчас же, как сообщают источники «Аргументов неделi» в партии власти, к ним добавились еще и президенты Карелии и Северной Осетии С. Катанандов и Т. Мамсуров, костромской губернатор В. Шершунов, пензенский В. Бочкарев и смоленский В. Маслов. В связи с последним коррупционным скандалом неясна судьба и архангельского губернатора Н. Киселева. Ходят слухи и о грядущей замене сахалинского губернатора И. Малахова. А два члена КПРФ (владимирский губернатор Н. Виноградов и волгоградский Н. Максюта) просто не могут возглавить списки чужой партии.
Скорее всего, те, кто не попадет в список ЕР, не получат и переназначения на новый срок. Исключение – глава Чукотки Р. Абрамович: его регион слишком мал и будет объединен в один список с Магаданом и Камчаткой.
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