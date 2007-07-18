В список «Единой России» не попадут 22 губернатора

ПАРТИЯ власти продолжает формирование региональных списков на выборах в Госдуму. По нашей информации, удалось уговорить возглавить списки двух глав регионов, ранее отказывавшихся это сделать: губернатора Петербургаи главу ЕАО. Добился того, чтобы взвалить на свои плечи эту почетную обязан­ность, и псков­ский губернатор

Одновременно увеличился список тех губернаторов, которым не оказано высокого доверия. «Аргу­менты неделi» уже писали, что своеобразную «черную метку» в виде невключения их в список ЕР получили главы Хакасии А. Лебедь, Карачаево-Черкесии М. Батдыев, ставропольский губернатор А. Чер­ного­­ров, воронежский В. Ку­ла­ков, рязанский Г. Шпак, самарский

К. Ти­тов, магаданский Н. Ду­дов и саратовский П. Ипатов (последний, правда, возглавит список ЕР на региональных выборах).

Сейчас же, как сообщают источники «Аргументов не­делi» в партии власти, к ним добавились еще и президенты Карелии и Се­­верной Осе­тии С. Катанандов и Т. Мам­суров, костромской губернатор В. Шершунов, пензенский В. Бочкарев и смоленский В. Маслов. В связи с последним коррупционным скандалом неясна судьба и архангельского губернатора Н. Киселева. Ходят слухи и о грядущей замене сахалинского губернатора И. Малахова. А два члена КПРФ (владимирский губернатор Н. Виноградов и волгоградский Н. Максюта) просто не могут возглавить списки чужой партии.

Скорее всего, те, кто не попадет в список ЕР, не получат и переназначения на новый срок. Исключение – глава Чукотки Р. Абрамович: его регион слишком мал и будет объединен в один список с Магаданом и Камчаткой.