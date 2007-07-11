Первая жертва
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
ПО НАШИМ сведениям, «ЕР» готовит меры реализации «плана Путина» в части работы правительства. Руководству единороссов очень бы хотелось инициировать изменения в составе правительства на пике выборной кампании. И здесь, само собой, всплывает имя г-на Зурабова, министра соцразвития. Его явно берегли под выборы, и он, скорее всего, станет первой жертвой.
Отдаленным раскатом грома для г-на Зурабова стало обращение ЗАКСа Санкт-Петербурга к В. Путину. В тексте обращения фигурирует как раз социальный министр. Народные избранники уже требуют его увольнения.
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