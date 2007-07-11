Регионы. «Единая Россия»

Благодаря В. Вексельбергу ЕР выделит Коми в отдельный список?



КАК ранее заявлял лидер «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов, в списке партии власти Коми, Архангельская область и Ненецкий округ будут объединены в одну региональную группу. Однако власти Коми добиваются выделения республики в отдельный региональный список, который должны возглавить президент В. Торлопов, спикер М. Истиховская и сенатор Е. Трофимов.

По слухам, в последнее время кроме властей Коми эту схему поддерживает и возглавляемая В. Вексельбергом компания «Ренова», которая очень дружит c руководством республики и таким образом надеется провести в Госдуму своих людей.



Ш. Тарпищев поведет на выборы мордовских единороссов



В АДМИНИСТРАЦИИ Мордовии составили региональный список ЕР на выборы в Госдуму. Возглавят его, как и ожидалось, президент Н. Меркушкин, депутат Госдумы и бывший вице-премьер Мордовии В. Гришин. А вот на третьем и четвертом местах оказались неожиданные фигуры. Это замминистра транспорта РФ А. Мишарин, а также член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса РФ Ш. Тарпищев. Его избрание в Думу будет своего рода наградой за успешно проведенный конкурс в МОК по избранию Сочи местом проведения Олимпиады-2014.



«Рособоронэкспорт» и «СОК» борются за самарский список



В МОСКВУ представлены два варианта списков ЕР по Самар­ской области (неразбериха усиливается тем, что в самой области не один, а три региональных списка). Один составлен в администрации губернатора К. Титова, другой – в местном политсовете ЕР. Однако, по мнению аналитиков, за губернаторским списком стоит компания «Рособоронэкспорт» (контролирующая 51% акций АвтоВАЗа), а за списком политсовета – автомобильная группа «СОК». В частности, во втором варианте списка на первом месте появился местный одномандатник А. Иванов, который до недавнего времени возглавлял независимый проф­союз АвтоВАЗа и считался организатором забастовок против назначенного «Рособоронэкспортом» руко­водства.



Тульские бизнесмены вытесняют Коржакова



В ТУЛЬСКОЙ обладминистрации уже составили предвыборный список ЕР. Первое место в нем займет губернатор В. Дудка (несмотря на то, что он назначен лишь в 2005 г. и еще не успел добиться высокой популярности). Об этом рассказал в интервью «Аргументам неделi» один из депутатов Тульской облдумы.

Второе место решено отдать депутату Госдумы, владельцу «Промышленно-металлургического холдинга» Б. Зу­биц­кому. Третье место досталось также бизнесмену и депутату Госдумы Д. Савельеву. До избрания депутатом он возглавлял региональные подразделения «ЛУКойла» (в 1994–97 гг.) и «Транснефть» (в 1998–99 гг.).

Не удивительно, что в такой ситуации для третьего депутата-единоросса от Тульской области А. Коржакова осталось, в лучшем случае, 4-е место.



А. Хинштейн оттеснил лидера нижегородских единороссов



В НИЖЕГОРОДСКОЙ администрации завершено составление списка регионального отделения ЕР: возглавят его, как и ожидалось, губернатор В. Шан­цев и мэр В. Булавинов. А вот на третье место неожиданно «вырвался» журналист и депутат А. Хинштейн. В 2003 г. он был выдвинут для того, чтобы «замочить» одного из вероятных победителей по одномандатному округу. Но критика оппонента оказалась столь талантливой, что победителем неожиданно стал сам г-н Хинштейн. В этот раз журнали­сту вновь удалось победить влиятельного нижегородца – главу нижегород­ской ЕР С. Некрасова, которого г-н Хинштейн «отодвинул» в списке его же партии на 4-е место.