Красноярский преемник
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
НА 13 июля запланирована встреча В. Путина и губернатора Красноярского края А. Хлопонина. К ней привлечено пристальное внимание всего экспертного сообщества. Дело в том, что кандидатуру г-на Хлопонина нет-нет да и упомянут в качестве возможного преемника на высшую должность. О некоем губернаторе намекал и В. Путин на одной из пресс-конференций.
Реально же самый малый намек на такую возможность делает ситуацию с «преемником» еще более запутанной.
Но все может обернуться и по-другому. Специалисты давно утверждают, что г-н Хлопонин – человек весьма перспективный и пора бы ему уже в Москву. Таким повышением вполне может стать должность главы Администрации президента. Нынешний ее руководитель С. Собянин все больше задействован на организации выборов. Он является главным кандидатом на руководство так называемого внутреннего штаба, где будут решаться вопросы на уровне регионов. А в губернаторских кругах г-н Собянин – персона весьма авторитетная.
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