Зампред «Яблока» ушла в «Справедливую Россию»

ФОРМИРОВАНИЕ списка «Спра­вед­ливой России» (СР) в самом разгаре. И председатель Совета Федерации С. Миронов ведет активную работу по наполнению списка своей партии известными политиками. Переговоры ведутся со всеми, кто имеет какой-либо политический вес и авторитет как в масштабах страны, так и в отдель­ных регионах.

Например, в июне в список СР согласилась войти популярная в Москве и области депутат Госдумы Г. Хо­ван­ская, прославившаяся своей критикой нового Жилищного кодекса. До недавнего времени она была зампредом «Яблока». Еще в июле 2006 г. она призналась в интервью «Аргументам неделi», что «положительно относится к партии С. Миронова: ее московское отделение возглавляет моя хорошая знакомая и бывшая коллега по Мосгордуме И. Рукина. Позиции наших партий близки не только по теме социальной защиты, но и по экологической проблематике».

Говорят, переговоры с СР пытались вести даже С. Глазьев и алтайский одномандатник В. Рыж­ков, но их попытки получить места в списке не увенчались успехом. Впрочем, и без них в СР за последние полгода вступили уже 10 довольно популярных в своих регионах депутатов (об этом читайте в статье «С чем Спра­вед­ливая Россия» идет на выборы»).