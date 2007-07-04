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СЧЕТ 55:45 В ПОЛЬЗУ С. ИВАНОВА

№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

СЧЕТ 55:45 В ПОЛЬЗУ С. ИВАНОВА

 Лидерство С. Иванова в политическом соревновании на звание главного «преемника» становится все более очевидным и устойчивым. По данным всероссийского опроса «Левада-центра», проведенного 15–19 июня 2007 г., С. Иванов вновь опередил Д. Медведева: в гипотетическом втором туре разрыв между ними составляет уже 10–11%.

 ЕСЛИ бы президентские выборы прошли сейчас, то, по данным «Левада-центра», за С. Ива­нова проголосовали бы 19% россиян, за Д. Медведева 17%, Г. Зю­ганова и В. Жириновского – по 9%, некий «единый кандидат демократических сил»
(И. Хакамада или В. Рыжков) набрал бы 4%, С. Глазьев – 3%, Д. Рогозин – 1%.

 В рейтингах же доверия, когда россияне могли назвать не одного, а нескольких симпатичных им политиков, С. Иванов имеет уже 22%, Д. Медведев – те же 17%. На основании этих данных можно сделать вывод о возможности дальнейшего роста президентского рейтинга С. Иванова.

 Но особенно примечательны рейтинги гипотетического «второго тура» – в реальности его, конечно, не будет, так как преемник в итоге должен остаться только один. Однако рейтинги «второго тура» показывают максимально возможное число сторонников двух основных претендентов. Так вот здесь С. Иванов набирает уже 31%, а у Д. Медведева – лишь 25%. При пропорциональном распределении неопределившихся это означает, что во втором туре бывший министр обороны получил бы более 55%, а куратор нацпроектов – менее 45%.

 Заметное изменение популярности двух наиболее вероятных кандидатов в «преемники» началось сразу после февральских перестановок, когда
С. Иванов получил повышение по служебной лестнице, а Д. Медведев остался в прежнем статусе. Формально их просто уравняли в должности, но фактически многими экспертами перестановки были восприняты как то, что место «главного преемника» вместо Медведева занял Иванов. Как показывают опросы, недалеки от такого восприятия перестановок оказались и простые граждане. Если брать рейтинги второго тура, то с января по июнь рейтинг бывшего главы Минобороны вырос с 24 до 31%, а куратора нацпроектов – упал с 28 до 25%.

 Кроме того, изменения в рейтингах могут быть связаны и с более активной информационно-политической «раскруткой» г-на Иванова, и с рядом других моментов. Что лишний раз убедило и экспертов, и простых избирателей в том, что он и является главным, настоящим «преемником». Могло повлиять и то, что в середине июня в публичных выступлениях С. Иванов попытался смягчить свой имидж «ястреба», что, очевидно, привлекло на его сторону часть тех избирателей, кто ранее поддерживал «либерала» Д. Медведева. Наконец, и внешнеполитическая ситуация формирует у избирателей предпочтение «силовика» «либералу». 

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