«Народные женщины» и «рогозинцы» мечтают о регистрации

В октябре 2006 г. Федеральная регистрационная служба (ФРС) РФ объявила, что из 35 существовавших тогда партий прошли перерегистрацию 19.

НО И ЭТО число сократилось благодаря объе­ди­нительным усилиям С. Миронова. В связи с вхождением в «Справедливую Россию» (СР) преобразовались в движения партии Жизни и Пенсионеров. В апреле 2006 г. к их числу добавилась Народная партия Г. Гудкова. А в мае приняла решение о юридической ликвидации и присоединении к СР и Социалистическая единая партия России В. Шестакова. Так число зарегистрированных партий сократилось с 19 до 15.

Но в настоящее время на рассмотрении в ФРС находятся два заявления о создании новых партий. 18 июня подала документы на регистрацию Народная партия женщин России (ее исполком возглавляет мужчина О. Тихоненко, выдвигавшийся в 2005 г. в Мосгордуму от Партии жизни). А 25 июня – «Великая Россия», возглавляемая Д. Рогозиным и лидером движения против нелегальной иммиграции А. Беловым (Поткиным). Последний в 1992–95 гг. был адъютантом лидера общества «Память» Д. Василь­ева.

ФРС уже заявила, что рогозинцы не успеют принять участие в выборах, так как вся процедура регистрации партии обычно занимает 7–8 месяцев.