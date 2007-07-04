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У Барщевского отберут игрушку?

№ 27(61) от 05.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 В партии «Гражданская сила», высший совет которой полгода назад возглавил М. Барщевский, назревает новый скандал.

 НАПОМНИМ, структура эта была зарегистрирована свердловским бизнесменом А. Рявкиным в 2002 г. под названием «Сетевая партия мелкого и среднего бизнеса». В 2004 г., как только И. Хака­мада заявила о создании партии «Сво­бодная Россия», это название тут же «украла» партия Рявкина. А в 2005 г. на выборах в Мос­­гордуму партия Рявкина использовалась в кампании дискреди­тации «Яблока». С приходом г-на Барщевского «рявкинцы» переименовались еще раз – в «Гражданскую силу» (ГС).

 Однако крупным спонсором ГС (по слухам, внес 3 млн. долл.) стал совсем другой человек – владелец рекламного агентст­ва АДВ Д. Коробков. За это его сделали первым зампредом выс­шего совета ГС и гарантировали третье место в партсписке. Когда же стали известны результаты майского опроса, проведенного по заказу ГС социологами компании «Башкирова и партнеры», по которому за партию М. Барщев­ского голосуют лишь 0,6% россиян, г-н Коробков решил предложить себя на пост нового лидера. В результате г-н Рявкин уже заявил, что на съезде в сентябре высший совет ГС во главе с Барщевским может быть ликвидирован. А сам адвокат вообще не попадет в список ГС, который может возглавить Д. Коробков. Сейчас вопрос «ухода Барщевского» согласовывают «наверху», где неделю назад видели А. Рявкина… 

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