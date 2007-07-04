«Единая Россия» прощается с «новыми русскими»

Как сообщают кремлевские источники «Аргументов неделi», президент сделал критические замечания по составу списков «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму. Говорят, что это произошло на встрече В. Путина с одним из его помощников. Последний представил предварительный список кандидатов ЕР.

ВНИМАТЕЛЬНО изучив список, В. Путин будто бы с удивлением заметил: «С таким списком получить подавляющее большинство в Думе будет нелегко. Здесь более 80% – чиновники и новые русские! Люди, говоря языком классика, страшно далекие от народа…» Помощник президента согласился с таким выводом, сказав, что список предварительный и очень «сырой». После этого к работе подключился глава Админи­страции президента С. Собянин. Это бывший тюменский губернатор, хорошо знающий регионы.

Перед последующим совещанием у главы Администрации президента кремлевские сотрудники устроили «мозговой штурм». Однако исполнение поручения президента разбавить номенклатуру авторитетными пролетариями и трудовой интеллигенцией оказалось не столь легким делом.

Например, нашелся «в Липецке некий летчик, с ним президент летал». Однако позже выяснилось, что тот летчик давно не летает, а лишь принимает участие в различных презентациях в качестве «свадебного генерала». Речь зашла и о привлечении «честных следователей из прокуратуры, которые в своих регионах пересажали всех коррупционеров». Но и таких – с наскоку – не обнаружилось. Звучали и предложения, высмеянные большинством участников: поставить в список некоего «врача-уролога из Волгограда, который лечит мужиков от импотенции» и даже «математика Перельмана» (у которого, по мнению многих, «не все дома»).

Но в руководстве партии «Единая Россия» и вправду озабочены привлечением на работу в Госдуме честных и трудолюбивых депутатов. Богатеям-то, кроме корочки, ничего не надо.