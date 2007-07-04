Чавес и Грызлов ждут перемен

Когда этот номер газеты поступит в продажу, станет известно, победил ли город Сочи в олимпийской гонке. И посетит ли В. Путин Фиделя Кастро на обратном пути в Москву. Большего на эту «американскую» тему сказать нельзя.

ХОТЯ за кадром остались некоторые моменты встречи В. Путина и Дж. Буша. Начнем с того, что Кремль, похоже, взял на вооружение старую советскую тактику. Она заключалась в том, что идеологического противника засыпали «мирными советскими инициативами». Вот и сейчас после предложения задействовать станцию раннего обнаружения в Габале В. Путин заявил о возможности создать глобальную систему ПРО с участием России, США и стран ЕС.

В ответ Дж. Буш якобы предложил, что США могут отказаться от своей ПРО в Европе в обмен на совместные действия с Россией против Ирана. Мол, не будет «проблемы Ирана», не будет и ПРО.

Тем временем и Иран не дремал.

В Тегеране, как известно, гостил президент Венесуэлы г-н Чавес. Визит был весьма плодотворным и неприятным для Вашингтона. Венесуэла объявила, что хочет купить иранские ракеты класса «земля–земля» с дальностью полета до 3 тыс. км и ракетные технологии в придачу. Но главный шок – Иран поможет Чавесу начать строительство в Венесуэле объектов по формированию инфраструктуры ядерной энергетики. Это уже похоже на появление совет­ских ракет на Кубе. И новый Карибский кризис.

Серьезно опасаются в США и победы «чавесиады» в Мексике. Там тоже нарастает недовольство политикой Вашингтона. Иметь под боком враждебно настроенную гигантскую страну – похлеще проблем с Северной Кореей и даже Россией. Москве остается наблюдать за этим динамичным процессом – формированием глобального антиамериканского альянса. Его членами могут стать Китай, Бразилия, Ангола, Сирия, Иран, Боливия, Куба, Алжир…

Тем временем политическая жизнь в самой Москве тоже бьет ключом. У председателя Госдумы Б. Грызлова важное поручение от В. Путина. Он должен подготовить к 6 июля списки по трудоустройству после декабря 120 депутатов, членов ЕР. Это одномандатники, и им больше не светит стать депутатами. Говорят, что среди их заявок – должности замминистров, 2–3 десятка заявок на послов. Те, кто поскромнее, хотят стать директорами ГУПов или советниками в «Газпроме» и «Роснефти».

Но про Бориса Грызлова говорят и другое. Якобы он может в ближайшее время занять пост руководителя Совета безопасности, а его место займет Любовь Слиска. Эта внешне нелогичная рокировка может иметь вполне логичное объяснение.

Госдума в период с сентября по январь превратится в сумасшедший дом. Депутаты накануне череды судьбоносных выборов будут чрезмерно возбуждены, а работа лидера партии потребует полной концентрации. Г-жа Слиска вполне закроет собой трехмесячный период и в новом составе Госдумы вернется на свое прежнее место. А вот для г-на Грызлова должность руководителя Совбеза вполне может стать трамплином наверх. Особенно на фоне разговоров о резком усилении государственного статуса и влияния Совета безопасности.