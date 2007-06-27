Что стоит за переносом визита С. Нарышкина в Туркмению?

В Аппарате Правительства РФ неожиданная просьба руководства Туркменистана перенести сроки визита в эту страну вице-премьера С. Нарышкина вызвала вал пессимистических слухов.

СОГЛАСНО одному из них, руководство Турк­менистана приняло такое неожиданное решение под давлением администрации США, лоббирующей. Мол, туркмены еще раз передумали строить выгодные России, которые должны были пойти через территорию Казахстана и России. Другой слух о том, что туркменские власти недовольны возможной экспансией России в Средней Азии. И в частности,. Совсем недавно г-н Кулов обсуждал в Москве вопросы проведения в Киргизии референдума по этому вопросу.

Впрочем, официальная позиция туркменской стороны в отношении России более чем дружественная. 22 июня глава туркменского МИД Р. Мередов пояснил, что произошло лишь уточнение даты визита С. Нарышкина (он состоится 10 июля) и перенос произошел в связи с поездкой г-на Мередова в Тегеран. Глава турк­менского МИДа высказался также и о плодотворных переговорах с «Газпромом», «Татнефтью» и «Итерой». А также о том, что свою активность в Туркменистане наращивает «ЛУКойл»: 14 туркменских специалистов уже осваивают на его производственных объектах современные технологии добычи и переработки нефти. Также в Ашхабаде с целью обмена опытом побывала группа московских врачей, которые помимо лекций и консультаций провели уникальные операции ряду пациентов со сложными случаями заболеваний.