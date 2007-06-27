Что стоит за переносом визита С. Нарышкина в Туркмению?
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
В Аппарате Правительства РФ неожиданная просьба руководства Туркменистана перенести сроки визита в эту страну вице-премьера С. Нарышкина вызвала вал пессимистических слухов.СОГЛАСНО одному из них, руководство Туркменистана приняло такое неожиданное решение под давлением администрации США, лоббирующей строительство в обход России Транскаспийских газо- и нефтепроводов. Мол, туркмены еще раз передумали строить выгодные России Прикаспийские газо- и нефтепроводы, которые должны были пойти через территорию Казахстана и России. Другой слух о том, что туркменские власти недовольны возможной экспансией России в Средней Азии. И в частности, планом создания Российско-Киргизского союзного государства, который декларирует нынешняя киргизская оппозиция во главе с Ф. Куловым. Совсем недавно г-н Кулов обсуждал в Москве вопросы проведения в Киргизии референдума по этому вопросу.
Впрочем, официальная позиция туркменской стороны в отношении России более чем дружественная. 22 июня глава туркменского МИД Р. Мередов пояснил, что произошло лишь уточнение даты визита С. Нарышкина (он состоится 10 июля) и перенос произошел в связи с поездкой г-на Мередова в Тегеран. Глава туркменского МИДа высказался также и о плодотворных переговорах с «Газпромом», «Татнефтью» и «Итерой». А также о том, что свою активность в Туркменистане наращивает «ЛУКойл»: 14 туркменских специалистов уже осваивают на его производственных объектах современные технологии добычи и переработки нефти. Также в Ашхабаде с целью обмена опытом побывала группа московских врачей, которые помимо лекций и консультаций провели уникальные операции ряду пациентов со сложными случаями заболеваний.
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