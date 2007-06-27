В питерском списке ЕР не хватает мест для спонсоров

Известно, что губернатор Санкт-Петербурга В. Матви­енко отказалась возглавить список «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму.

ПОСЛЕ этого руководст­во партии власти около месяца размышляло над дальнейшими действиями и решило разделить город на 5 региональных списков. Один из них будто бы должен возглавить спикер и лидер питерских единороссов В. Тюльпанов, который уже назначен главой избирательного штаба ЕР. Остальные списки должны возглавить депутаты-одномандатники, имеющие высокий личный рейтинг.

Однако самый популярный одномандатник – В. Иванова – является ставленником преж­него губернатора В. Яковлева. А самый популярный списочник А. Розенбаум находится у администрации Петербурга «в опале» из-за подозрений в дружбе с теми, с кем дружить не надо. Так что может случиться, что г-н Розенбаум в питерский список не попадет. Но и в его отсутствие на 6 действующих депутатов приходится лишь 5 проходных мест. И это после того, как часть питерцев, как и в 2003 г., «перекинута» в другие регионы. Например, глава банковского комитета Госдумы В. Резник опять пойдет по сверд­ловскому списку.

Усугубляет ситуацию и то, что среди тех, кто не является одномандатником и кому не хватает мест, могут оказаться два крупных спонсора ЕР. Это депутат Госдумы В. Южилин, который прошел по спискам «Родины», но потом перешел в ЕР и с тех пор оказывает партии власти финансовую помощь. Может не попасть на проходное место и владелец производственно-строительной группы «Конрад» и одновременно глава национально-культурной автономии азербайджанцев Петербурга В. Ма­­ми­шев. Хотя он, говорят, готов вложить в кампанию ЕР аж 5 млн. долларов!