Интриги против В. Володина?

Как сообщают источники «Аргументов неделi» в избирательном штабе ЕР, там сохраняется напряженность между людьми Б. Грызлова (Ю. Шуваловым, В. Абрамовым и другими) и сторонниками В. Володина (К. Костиным и другими).

ПРОТИВНИКОВ г-на Во­­лодина немало и среди его влиятельных земляков – к ним относят саратовского губернатора

П. Ипа­това и первого вице-спикера Госдумы Л. Слиску. Однако на стороне Вячеслава Викторовича намного более сильный ресурс – его поддерживает Администра­ция Президента РФ.

Сами эти руководители партии сохраняют внешние приличия, однако между стоящими ниже в партийной иерархии нередки конфликты. Результатом трений стали даже слухи об отставке В. Володина с поста руководителя штаба и его замене на

А. Исаева. Эти слухи опровергаются и Во­ло­диным, и Иса­евым. Кроме того, все стороны «противостояния» подчеркивают свою нацеленность на достижение партией власти максимальных результатов с целью сосредоточить в ее руках реальную власть в стране.

А причина трений – в разном видении путей достижения победы.



