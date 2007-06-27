Интриги против В. Володина?
№ 26(60) от 28.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Как сообщают источники «Аргументов неделi» в избирательном штабе ЕР, там сохраняется напряженность между людьми Б. Грызлова (Ю. Шуваловым, В. Абрамовым и другими) и сторонниками В. Володина (К. Костиным и другими).
ПРОТИВНИКОВ г-на Володина немало и среди его влиятельных земляков – к ним относят саратовского губернатора
П. Ипатова и первого вице-спикера Госдумы Л. Слиску. Однако на стороне Вячеслава Викторовича намного более сильный ресурс – его поддерживает Администрация Президента РФ.
Сами эти руководители партии сохраняют внешние приличия, однако между стоящими ниже в партийной иерархии нередки конфликты. Результатом трений стали даже слухи об отставке В. Володина с поста руководителя штаба и его замене на
А. Исаева. Эти слухи опровергаются и Володиным, и Исаевым. Кроме того, все стороны «противостояния» подчеркивают свою нацеленность на достижение партией власти максимальных результатов с целью сосредоточить в ее руках реальную власть в стране.
А причина трений – в разном видении путей достижения победы.
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