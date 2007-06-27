Чем больше кандидатов – тем лучше

После интервью одному из интернет-изданий 19 июня экс-председатель Центробанка РФ и кандидат в президенты В. Геращенко рассказал в кулуарах немало интересного.

В ЧАСТНОСТИ, он выразил уверенность в том, что «сейчас Кремль требует от каждой из партий, которая считается оппозиционной, выдвижения собственного кандидата на будущих президентских выборах. В случае отказа обещают жест­кие санкции на выборах в Госдуму. Цель – раздробить оппозиционный электорат». Непосредственно перед этим о своем участии в президентских выборах 16 июня заявил Г. Явлинский, еще раньше – живущий в Лондоне правозащитник В. Буковский и сам г-н Геращенко. А 20 июня, как будто в подтверждение оценок Геращенко, решил выдвинуться в президенты и председатель КПРФ Г. Зюганов.

Впрочем, если следовать логике Геращенко, то первым «раскалывателем оппозиционного электората» стал он сам.

Радикал-оппозиционеры из «Другой России» (Г. Каспаров, Э. Лимонов, В. Рыжков) в 2005–2006 гг. неоднократно заявляли о поддержке М. Кась­янова, и вдруг весной 2007 г. у «ДР» появляется еще и Геращенко!

Это не мешает экс-банкиру надеяться на то, чтобы самому стать «единым кандидатом от оппозиции». Но для этого необходима поддержка КПРФ: «С верхушкой КПРФ, наверное, можно договориться, но что думают молодые – это непонятно».

Охарактеризовал он и нынешнего президента: «Конечно, сам В. Путин на президентских выборах, если бы он в них участвовал, непобедим».