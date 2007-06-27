Экстремальный антиэкстремизм

Депутаты приняли во втором чтении законопроект, расширяющий перечень преступлений, которые будут считаться экстремистскими. Накануне и в день обсуждения документа нижней палатой вокруг него разгорелась острейшая полемика. Недовольство ее участников сводилось к неприятию «слишком произвольной» трактовки законом понятия «экстремизм».

ВВОДИМЫЕ проектом поправки в УК и КоАП относят к категории экстремистских следующие виды преступлений: хулиганство, массовые беспорядки и вандализм. Все они, согласно закону, должны быть дополнены рядом «квалифицирующих признаков», которые позволят считать такие преступления проявлениями экстремизма. Это, в част­ности, «мотивы национальной, религиозной, идеологической, политической и расовой розни или вражды». А также – рознь или вражда «по отношению к определенной социальной группе». Перечисленные «квалификаты» при определении судом приговора будут расцениваться не иначе как отягчающие обстоятельства, подобно прописанным в УК «особой жестокости» и «корысти».

Таким образом, убийство на почве экстремизма предполагается карать 20 годами лишения свободы или пожизненным заключением. Максимальный срок наказания за хулиганство, вандализм и угрозу убийства – 5 лет заключения. Участие в массовых беспорядках, а также умышленное причинение вреда здоровью лишат свободы на 12 и 10 лет соответственно. За экстремистское истязание предельный срок составит 7 лет, а за побои той же классификации – 2 года.

Изготовителей, хранителей и распространителей «заведомо экстремистских материалов» ждут денежные взыскания. Для граждан штраф составит от 1000 до 3000 руб. с альтернативой лишения свободы на 15 суток. Для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб., для организаций – от 5000 до 10 000 руб. (или приостановление деятельности до 90 суток с конфискацией материалов и оборудования для их изготовления).

Противники инициативы убеждены, что она – орудие предвыборной, а не антиэкстремистской борьбы. Главным образом потому, что новации предполагают отказ в регистрации на выборах кандидату или партии, а также их снятие с предвыборной гонки, если они обвиняются в экстремизме. А возможности для такого обвинения у нового закона с точки зрения его потенциальных жертв «почти безграничны».

По мнению депутата Владимира Никитина (СР-Родина), под подозрением в экстремистской деятельности «может оказаться любой».

– Даже я, считающий враждебными действия «олигархов» как социальной группы.

Один из разработчиков документа, депутат Михаил Емельянов (ЕР) уверяет, что новый закон не будет направлен на представителей оппозиции.

– Те, кто действует в рамках легального политического поля, не должны опасаться предлагаемых изменений, – заявил депутат.

А председатель профильного Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, напротив, считает, что «емкость понятия «экстремизм» в борьбе с «экстремизмом» как с явлением абсолютно оправданна».

– Раньше для доказательст­ва экстремистских побуждений требовалась экспертиза. Это очень осложняло доказательный процесс и развязывало руки экстремистам, – пояснил парламентарий.

Примечательно, что минимальный возраст уголовно преследуемых за экстремизм – 14 лет. По мнению г-на Емелья­нова, «в этом возрасте люди уже могут отдавать себе отчет в совершаемых действиях».

А вдохновителей подростков на идеологические «подвиги» заключат на 8 лет.