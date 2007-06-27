Гватемала – как последний рубеж

Почти сонную политическую жизнь начала лета скоро «взорвут» два сверхинтересных события. 1–2 июля президенты России и США встретятся на домашнем ранчо Дж. Буша в штате Мэн (США). Кто был в тех местах – знает, что это сказочный по своей природе кусок земли на берегу океана. Быть может, тамошние сосны, морской воздух и неповторимые по вкусу лобстеры под белое калифорнийское вино удивительным образом подействуют на двух лидеров. Расслабившись, они найдут развязки тех узлов, о которых мы неоднократно писали. Это – ПРО, Косово, ДОВСЕ, ВТО.

НО ЗДЕСЬ, в России, для всех нас главным будет все же визит В. Путина в Гватемалу. Там 4 июля пройдет голосование членов Международного олимпийского комитета по кандидатуре города, где пройдет зимняя Олимпиада 2014 года. Среди трех претендентов – наш Сочи.

Любопытно, что «олимпийская тема», скорее всего, будет затронута и на встрече двух президентов в штате Мэн. Насколько нам известно, руководство США не имеет принципиальных возражений против Сочи. Американские представители неофициально намекают: руководство РФ должно допустить до дележа «олимпийского пирога» почти в 15 млрд. долл. крупнейшие американские, в том числе строительные, компании. Тогда Вашингтон посодействует положительному для нас исходу при голосовании в Гватемале. То есть бизнес – и никакой политики. Причем бизнес крупный: подряды на реконструкцию морского порта, контракт на расширение аэропорта в Адлере, строительство отелей и дорог. Это сотни миллионов долларов!

На презентацию Сочи в Гватемале отводится один час. Из него в течение 10 мин. перед членами МОК будет выступать сам В. Путин. Голосование тоже будет проходить в его присутствии. Так что наш президент в какой-то степени рискует. Если победит Сочи – это станет его триумфом. Если нет… Об этом с ужасом думают все чиновники, кто готовит визит и речь президента. Близкие к нему люди говорят, что для г-на Путина – это своего рода миссианская задача: провести в России Олимпиаду и привести страну в ВТО. При этом ход событий может сложиться таким образом, что в 2014 г. именно В. Путин вновь будет президентом и лично откроет Олимпиаду.

В заключение – о чем говорят наши олимпийские чиновники. Если в Гватемале победит кандидатура Сочи, там, скорее всего, будет устроен грандиозный прием членам МОК. Для этого будто бы в эту маленькую страну вылетит большой грузовой самолет. На его борту – много традиционных русских напитков и праздничной русской еды – черной икры.

О том, что Сочи может «пролететь», никто из наших чиновников старается не думать. Самым простым наказанием для них будет – потеря работы. Но оптимизм все же преобладает. За нас – все страны СНГ, страны – участницы Черномор­ского экономического форума, африканцы, арабы… И даже Англия с Польшей. Последние – за то, что поддержали их в проведении летней Олимпиады 2012 г. и Чемпионата Европы по футболу.