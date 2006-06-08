В июне Россия начнет гонку вооружений

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ комиссия при правительстве России рассмотрела очередную программу развития вооружений и определила основные направления развития оборонно-промышленного комплекса. Она начнет действовать с июля 2006 года.

Проект госпрограммы, по словам заместителя председателя комиссии министра Владислава Путилина, предусматривает беспрецедентное для постсоветской России увеличение ассигнований на закупки вооружения и военной техники – на 63%.

Правда, на самое дорогое оружие денег по-прежнему не хватает. Так, до 2015 г. решено не строить авианосцы. Даже обсуждение «облика морского авианесущего комплекса» запланировано лишь после 2009 года.

Не решен вопрос и о целесообразности создания тяжелой 100-тонной баллистической ракеты c жидкостным двигателем, которую планировалось поставить на вооружение ракетных войск стратегического назначения вместо постепенно списываемых SS-18 Satana (по-русски РС-20 «Воевода»), производившихся раньше на украинском «Южмаше». Эта ракета со своими десятью боевыми блоками способна преодолевать любую сущест­вующую и перспективную ПРО. «Все предложения приняты в проработку, – сказал министр Путилин, – но это будет сделано позднее».

К 2015 г. Вооруженные силы России получат: 1400 танков (45 батальонов), 4109 БМП и БМД, 3008 БТР (173 мотострелковых и парашютно-десантных батальонов), 60 ракетных комплексов «Искандер».