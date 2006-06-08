Им не место в наших закромах!

В Госдуме решили запретить обладателям двойного гражданства занимать посты вице-премьеров и министров. «До кучи» предложен документ, ставящий вне закона и российских двойников-парламентариев.

АВТОРОМ проекта, поражающего членов правительства в правах при обнаружении у них двойного гражданства, является Андрей Климов из фракции ЕР. А вот депутатам-лишенцам сказать свое твердое «нет» захотела уже целая группа лиц, представляющих все думские фракции, включая независимых законодателей.

Г-н Климов, кстати, убежден в том, что действует в рамках Конституции. Он считает, что ограничение «прав и свобод человека» в ней как раз есть. Разумеется, когда речь идет о святая святых – безопасности страны. Он убежден, что поражение в правах должно распространяться не только на министров, но и на всех правительственных чиновников, включая сотрудников аппарата.

Двое засланных казачков



ТАКОГО же мнения придерживается коллега г-на Климова по фракции депутат Александр Хинштейн. По его словам, суть законопроекта в том, что «он ограничивает те сферы, в которых могут работать «двойные граждане». Так что в парламент им уж точно не проскочить.

– Любая страна ставит препоны на пути проникновения иностранцев в свои закрома, – убежден известный борец с коррупцией.

А не буря ли это в стакане воды? Слугам народа закон уже запрещает приобретать гражданство другой страны до истечения срока их полномочий. Радует одно – когда Б. Березовский стал замсекретаря Совбеза при двойном гражданст­ве, все словно воды в рот набрали. Боялись супостата. Сегодня не боятся.

Законопроект должен сформировать защитные механизмы в отношении охраны государственной тайны.

– Депутат, будучи секретоносителем, автоматически получает доступ к сведениям, составляющим гостайну по форме №1. Он участвует и в формировании закрытой части бюджета, касающейся расходов на вопросы безопасности и обороны. Он владеет информацией о стратегических запасах. Отсюда – дилемма: на какую родину время от времени будет работать депутат с двойным гражданством?

Искушение гостайной

ПО ИНФОРМАЦИИ Хинштейна, в Думе нынешнего созыва среди его коллег есть, по крайней мере, два депутата, входящих в рисковую категорию двойных граждан. Он рассказал, что на заседании думской комиссии по депутатской этике уже рассматривался вопрос в отношении одного человека. Оказалось – имеет второе гражданство восточноевропейского государства.

– Мне известно, что такого же рода претензии возникали и еще к одному депутату. Более того, он был заподозрен в том, что, переезжая из бывшей советской республики в Россию, оформил свой новый паспорт подложно, избежав рутинной законной процедуры его получения.

Хинштейн заверил, что эти депутаты, «по счастью», не являются членами «Единой России» ни во фракционном, ни тем более в партийном формате.

Законодательное изъятие у народных избранников второго паспорта вовсе не страхует госсекреты от разглашения. Само по себе депутатство – категория, как известно, временная. А срок хранения гостайны в памяти бывших депутатов необозрим, равно как и судьба секретных сведений…

Но г-н Хинштейн уверен в порядочности депутатов. Правда, он напомнил и о существовании в законодательст­ве охранной нормы. Она четко разъясняет, что предоставление сведений, которые стали известны гражданину по службе, считается разглашением гостайны. Разгласишь – получи срок, парься на нарах!