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Прокуратура лишится «карающего меча»?

№ 5(5) от 08.06.2006 [ «Аргументы Недели » ]

 ПОСЛЕДНИЕ дни – только и разговоров об отставке Генпрокурора В. Устинова. Разумеется, такого рода решения принимаются, как говорят, на небесах. Но некая логика аналитиками все же просматривается.

 Владимир Васильевич, по всей видимости, знал, что должен написать заявление об уходе. Знал, но уходить не хотел. Не случайно за последний месяц им были предприняты отчаянные попытки активизировать борьбу, прежде всего, с коррупцией. Под горячую руку попали и бизнесмены, и сенаторы, и даже губернаторы. Правда, ряд аналитиков считает, что пост Генпрокурора в нашей стране – ключевой в процессе передела собственности. Потому, мол, за него так дер­жатся.

 Поэтому одной из причин отставки, как говорят, и стали многочисленные жалобы деловых кругов на действия прокуратуры. На взгляд ряда бизнесменов, ее проверки носили избирательный характер. Накануне встречи лидеров стран «Большой восьмерки» это служило лишним доказательством ужесточения действий власти. Отставка В. Устинова, при котором расследовалось, в том числе и «дело ЮКОСа», могла бы ознаменовать «либеральный поворот» во внутренней экономической политике.

 Есть и другие, противоположные, мнения. Как мы уже писали, в Генпрокуратуре будто бы существует список лиц, относительно которых есть оперативные данные как о крупных коррупционерах. Так вот, г-н Устинов якобы проявил неподобающие колебания относительно части из них. Уж больно своими оказались эти люди… Да тут еще британский суд в очередной раз отказал Генпрокуратуре выдать бесконечно подозреваемого Березовского.

 Таким образом, оба варианта предполагают, что стране и в самом деле понадобился новый Генеральный прокурор. Причем, роль его, скорее всего, изменится.

 Грядет создание ­единого следственного комитета РФ. В него будут сведены все следственные подразделения, разбросанные сегодня в МВД, ФСБ и прокуратуре. Новый «карающий меч» будет замкнут непосредственно на президента. Не исключено, что именно его возглавит либо нынешний полпред в ЮФО Д. Козак, либо председатель Госкомитета по наркоконтролю В. Черкесов. Оба они не замечены в каких-либо коммерческих личных, а уж тем более коррупционных связях, оба высокие профессионалы. А Генпрокуратуру, которой останутся лишь надзорные функции, может возглавить нынешний министр юстиции Ю. Чайка.

 Проект этого указа был подготовлен уже полтора года назад. Похоже, президент скоро даст ему ход.

 В Госдуме и Совете Федерации тем временем наблюдается легкая грусть. Последние события показывают, что депутатская неприкосновенность становится все более зыбкой. Мандат депутата перестает защищать взяточников.

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