Фрадков останется без Грефа?

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ М. Фрадкова, возмо­жно, грядут изменения. По слухам, министр Г. Греф написал заявление об отставке. Едва ли ее примут немедленно – все же г-н Греф отвечает за проведение ежегодного экономического форума в Санкт-Петербурге 13 –15 июня.

Причиной для очередной попытки руководителя Минэкономразвития уйти в отставку стали непреодолимые разногласия с другими членами кабинета. В частности, он так и не нашел общего языка с министром финансов А. Кудриным. Например, г-н Греф хотел лично распоряжаться инвестиционным фондом в 70 млрд. рублей. А.Кудрин – категорически против. Как будто в отмест­ку противится принятию проекта нового Бюджетного кодекса, подготовленного Минфином.

Между тем одни только слухи о заявлении Г. Грефа многих нервировали. Понер­вничал и А. Кудрин. Выступая 2 июня в Совете Федерации, он уже знал и об отставке Генпрокурора, и о заявлении своего коллеги. Возможно, он задумался и о собственной судьбе. Во всяком случае, бледность не сходила с его лица. Но – министр вечен!

А вот Минэкономразвития, скорее всего, ждет реорганизация. Сейчас известно, что группа экспертов уже пишет регламент новых министерств – торговли и внешней торговли.

А ведомство г-на Грефа должно стать тем, чем в советские времена был Госплан.