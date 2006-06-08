Степашин обнаружил измену
№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
В НЕДРАХ Счетной палаты России обнаружены четыре «оборотня». Начальник инспекции и три главных инспектора. Один из них уже сидит в Лефортовском следственном изоляторе.
Их разоблачили в результате собственного расследования в недрах «Счетки», как ласково называют это серьезное учреждение. Завершили дело следователи ФСБ и Прокуратуры. А началось все с того, что к С. Степашину обратился руководитель авиакомпании «Трансаэро» А. Плешаков. Он рассказал, что у него вымогают взятку в размере 3 млн. долл. инспекторы Счетной палаты. А если, как говорится, – «по рукам!» – то могут взять и полтора «лимона». Мошенники объявили руководству «Трансаэро», что компания якобы недоплатила государству 4 млрд. руб. после закупки «Боингов».
Удачный исход операции по разоблачению жуликов зависел от того, захочет ли г-н Плешаков сотрудничать с СП и ФСБ. Он согласился. В результате момент передачи взятки, как полагает следствие, зафиксировали на камеру. Но самым страшным в этой истории было даже не это. Организатором вымогательства взятки, по мнению следствия, оказался сенатор от Калмыкии Л. Чахмахчян. В его портфеле и были обнаружены 300 тыс. меченых долларов и вексель на получателя – на 1 млн. 200 тыс. долларов.
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