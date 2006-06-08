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Саакашвили едет в Питер

№ 5(5) от 08.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

  ОБЪЯВЛЕНО, что 13 июня В. Путин встретится с М. Саа­каш­вили. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и должна развязать ряд проблем между Российской Федерацией и Грузией. Говорят, что обратиться к Москве с просьбой о встрече президента Грузии подтолкнули дипломаты Евросоюза и США. Стать свидетелями очередного скандала накануне заседания «Большой восьмерки» не захотели все ее участники. Саакашвили, наоборот, – скандала и обострения отношений с Москвой очень даже хотел. Но ссорить «больших дядей» он все же испугался.

 По нашим сведениям, позиция Кремля в предстоящих переговорах совершенно прозрачна. Ее тональность: хватит конфронтации! Лучше стать добрыми соседями.

 Аналитики так расшифровывают эту простую формулу. Москва за очень короткий срок может помочь поднять грузинскую экономику. Возродится туризм, в дома людей поступят необходимые газ и электричест­во. Население Южной Осетии избавится от страха войны и объединится со своими северными братьями-осетинами. В противном случае на территории России будет прекращено действие виз для многочисленных граждан Грузии. Всем им поступит предложение вернуться домой и задать вопрос своему президенту – почему так получается? Скорее всего, его судьба в этом случае будет решена «улицей», живущей сегодня деньгами, поступающими из России. Проблема Абхазии на встрече затронута не будет.

 Встреча в Санкт-Петербурге пройдет на фоне празднования в Южной Осетии национального праздника – Дня России 12 июня. Как и годом раньше, в Цхинвали, где большинство граждан по паспорту – россияне, состоятся празд­ничные торжества. Над городом будет поднят российский флаг, прибудут официальные лица. Празднование станет символом воссоединения этого кусочка земли с родиной. Кстати, официальные документы о вхождении этого анклава в состав России уже поданы в Конституционный суд РФ.

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