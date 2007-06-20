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«Справедливая Россия» положила глаз на Китай

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 Как заявил на пресс-конференции 14 июня лидер «Справедливой России» С. Миронов, возглавляемая им партия уже в начале 2008 г. может стать полноправным членом Социалистического интернационала, объединяющего партии социалистической и социал-демократической ориентации всего мира.

 СЕРГЕЙ Миронов пояснил, что обсуждал это с генсеком Соц­интерна Л. Айалой, который подтвердил, что официальное заявление «Справедливой России» будет рассматриваться в начале будущего года. Кроме того, С. Миронов получил приглашение участвовать в заседании Социнтерна, которое пройдет 29 июня 2007 г. в Женеве.

 Другим направлением международного сотрудничества стало укрепление дружбы «Справедливой России» с Коммунистической партией Китая (КПК).

 14–15 июня состоялась встреча главы фракции «Справедливой России» А. Бабакова с зам­предом Экономического управления ЦК КПК Ци Цзяньмэй, а также рядом китай­ских предпринимателей.

 В круглом столе приняли участие член Совета Федерации от Перми О. Оганян и депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» В. Савостьянова. А приветст­венное послание от имени губернатора Пермского края огласил вице-губернатор
М. Антонов.

 По итогам встречи г-н Бабаков заявил «Аргументам неделi», что межпартийные связи между «Справедливой Россией» и КПК «приобрели системный характер», а достигнутые ранее договоренности относительно углубления взаимных связей уже начали воплощаться в жизнь. По его мнению, взаимодейст­вие двух партий отвечает не только интересам сторон, но и дает возможность влиять на формирование общественного мнения относительно российско-китайского сотрудничества и в конечном итоге совершенствование двусторонних отношений.

 Глава фракции «Справедливой России» особо выделил актуальность развития малого и среднего бизнеса как для Китая, так и для России. Партия имеет все основания критиковать экономическую политику правительства, так как в нашей стране задача поощрения, поддержки и продвижения малого бизнеса явно не относится к числу приоритетов. Такое отношение правительства наглядно прослеживается и в проекте 3-летнего бюджета РФ.

 Для исправления ситуации «Справедливая Россия» предлагает принять в этом году закон о малом и среднем бизнесе и целый пакет нормативно-правовых актов по реальной господдержке малого предпринимательства в сфере госрегистрации, налогообложения, кредитования и т.д.

 В плане дальнейшего продвижения межпартийного сотрудничества А. Бабаков обозначил интерес к опыту китайской стороны по развитию свободных экономических зон. А Ци Цзяньмэй полностью поддержала пожелание придать связям двух партий системный характер и пожелала «Справедливой России» успехов на предстоящих 2 декабря 2007 г. выборах в Госдуму.

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