«ЧЕРНАЯ МЕТКА» ГУБЕРНАТОРАМ

О том, кто возглавит федеральную тройку «Единой России», «Аргументы неделi» первыми написали еще в предыдущем номере. Возглавит список, скорее всего, С. Иванов, вторые и третьи номера списка определены уже точно: ими станут Б. Грызлов и С. Шойгу. Процесс составления региональных списков ЕР еще не закончен, но в предварительном виде они уже стали известны «Аргументам неделi».

Отсутствие в списке ЕР – «черная метка» для губернатора



ПО НОВОМУ закону в партсписке можно сделать и одну региональную группу из нескольких регионов, и разбить большой регион на несколько групп. Единороссы воспользовались обеими этими возможностями. Причем и объединение регионов, и их разбивка на несколько групп пройдут там, где списки не будут возглавлять губернаторы.

Всего у ЕР будет минимум 84 региональных группы: в основном на один регион придется по одному списку. Будет также три объединенных списка: 1) коми-архангельско-ненецкий; 2) хабаровско-еврейский; 3) магаданско-камчатско-чукотский. А вот ряд областей уже решено разбить на несколько групп: Воронежскую область и Ставропольский край – на две, Самарскую и Саратовскую – на три группы.

Обсуждается и вопрос о разделении на три группы Волгоградской области, а Петербурга – даже на пять групп. Если это произойдет, то у ЕР будет 90 региональных списков.

Уже известно, что 58–60 из них возглавят губернаторы. Для большинства губернаторов возглавить партию власти – если не честь, то почетная обязанность. Лишь губернатор Петербурга В. Матвиенко, а также глава Еврейской АО Н. Волков вновь отказались от нее по собственной воле. Остальных, не попадающих в списки ЕР губернаторов, не захотела там видеть сама партия власти.

Для действующих губернаторов (глав Хакасии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, Воронежской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Твер­ской, Псковской и Магадан­ской областей) невключение их в список ЕР – своеобразная «черная метка». Впрочем, такой же вердикт многим из них уже вынесли и избиратели: например, по данным февральского опроса воронежской компании «Квалитас», к губернатору В. Кулакову очень хорошо относятся 4,5%, а очень плохо – 39,8%. Для новоназначенных же (руководителей Адыгеи, Бурятии, Амурской и Камчатской областей) непопадание в список ЕР – просто констатация того, что они еще не успели набрать политический вес в своем регионе.



Главы регионов на вторых ролях



ЕСТЬ и пара исключений из общего правила: губернаторов Коми, Архангельской области и Пермского края поставят в список не на первые, а на вторые места. Здесь просто нашли более популярных лидеров: коми-архангельско-ненецкий список возглавит вице-спикер Госдумы, полярник и депутат от Ненецкого округа А. Чилингаров, а уже за ним пойдут архангельский губернатор Н. Киселев и президент Коми В. Торлопов. Также и пермский список возглавит вице-премьер РФ

А. Жуков, а на втором месте, скорее всего, окажется губернатор О. Чиркунов.



Возглавит ли «красный губернатор» список ЕР?



ИСКЛЮЧЕНИЯ другого рода мы увидим во Владимирской и, возможно, Волгоградской областях. В обоих регионах губернаторами являются члены КПРФ. Поэтому список владимирской ЕР возглавят московские депутаты А. Исаев и М. Бабич. Что касается волгоградского списка, то его в принципе готов возглавить губернатор Н. Максюта (и для этого выйти из КПРФ), но в центре боятся повторения «эффекта А. Черногорова», когда переход коммуниста в партию власти прямо перед выборами не привлек голосов ни единоросских, ни коммунистических избирателей. Поэтому в Волгограде могут сделать три региональных списка: их возглавят депутаты Госдумы О. Савченко и А. Агеев, а также советник Б. Грызлова, бывший москов­ский спортивный комментатор О. Жолобов (он же займет второе место после Н. Максюты в случае единого волгоградского списка).

Министр, спикеры и председатели комитетов



ТАМ, где губернаторов не пустили «порулить», списки чаще всего возглавят высокопоставленные думцы. Например, псков­скую – первый зам­пред Комитета по обороне А. Сигуткин. Ставропольский и кавминводский списки возглавят вице-спикер Госдумы В. Катренко и председатель Комитета по бюджету Ю. Василь­ев, а рязанский – и вовсе министр сельского хозяйства РФ А. Гордеев. Нередки будут и случаи лидерства в списках ЕР спикеров законодательных собраний и просто лидеров местной ЕР.



Депутатам доверят только мелкие группы



ЛИШЬ там, где регион поделен на несколько региональных групп, среди их лидеров преобладают депутаты Госдумы. Они возглавят воронежский городской (С. Чижов), нововоронеж­ский (Н. Ольшанский), самарский (А. Белоусов) и саратовский (В. Третьяк) списки. Если Петербург будет поделен на 5 региональных групп, то их также возглавят депутаты Госдумы: В. Иванова, А. Бенин, П. Шелищ, А. Шевелев и А. Морозов.

Еще меньше в числе лидеров списков региональных депутатов: лишь депутат Самарской облдумы А. Ушамирский возглавит волжскую (сызранскую) группу. Что касается мэров, то в Саратовской области во главе балашовской и балаковской групп пойдут мэры Энгельса М. Лысенко и Вольска И. Чепрасов. Лишь тольяттинскую группу поведет на выборы директор производства пластмассовых изделий АвтоВАЗа В. Елисеев.

Вторые места займут мэры и партфункционеры



ВТОРЫЕ места в списках ЕР чаще всего получают спикеры мест­ных заксобраний, реже – мэры и депутаты. В частности, это мэры Красноярска, Мурманска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери и других городов. Кроме того, получат третьи места в списках ЕР мэры Иваново, Калининграда, Новосибирска, Ярославля…

В связи с тем что в федеральной тройке партсписка должно быть не более трех фамилий, распространенным явлением стало делегирование в списки крупных регионов федеральных руководителей ЕР. Так, главы думских комитетов займут вторые места в башкирском (П. Крашенинников), чувашском (К. Косачев), брянском (Е. Лахова) и калининградском (В. Заварзин) списках. Глава думского Комитета по банкам и финансам В. Резник направлен на 4–5-е место в свердловском списке, но и оно окажется проходным.

Вице-спикеры Госдумы делегированы на вторые места в тамбовской (Л. Слиска), примор­ской (В. Пехтин) и калужской (Ю. Волков) группах. Генсек ЕР В. Володин займет второе место в московском списке, а глава центрального исполкома ЕР А. Воробьев – в краснодар­ском (его зам по региональной работе Ю. Олейников получит третье место в краснояр­ском списке), зампреды фракции ЕР Ф. Клинцевич и В. Рязанский – в костромском и курском. В пензенский список делегирована замкоординатора ЕР по Поволжью Ф. Гайнуллина, но, скорее всего, ей там достанется лишь 3-е место.

Звезд спорта и культуры на этот раз будет немного: лишь С. Журова получит второе место в ле­нинградской областной группе (там партия на мартовских выборах заметно «недобрала», и надо исправлять положение). А фамилия А. Сихару­лидзе появится в петербургской.