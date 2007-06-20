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М. Касьянов не договорился с А. Волошиным

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

М. Касьянов не договорился с А. Волошиным

 КАК сообщают источники «Аргументов неделi», в начале июня экс-премьер М. Касьянов встретился с экс-главой Адми­нистрации Кремля, а ныне председателем совета ди­ректоров РАО «ЕЭС» А. Во­лошиным. В 2003 г. они оба выступали с критикой «дела ЮКОСа», после чего были отправлены в отставку. Однако г-н Волошин сейчас предпочитает об этом не вспоминать, стараясь сохранить нормальные отношения с Кремлем.

 У г-на Касьянова все обстоит ровно наоборот. Неудивительно, что и на последней встрече давние знакомые не договорились о том, как оценивать нынешнюю ситуацию в стране.

 М. Касьянов говорил о том, что стране нужны новые «демократизация» и «либерализация» в политике, ограничение власти Президента РФ и «государственных олигархов». Он считает необходимым «бороться против увеличения президентского срока».

 А. Волошин, наоборот, высказался за укрепление власт­ной вертикали и за «суверенную демократию»: мол, проб­лема не в системе, а в том, что в ее руководстве есть «неквалифицированные люди». А значит, по мнению г-на Волошина, надо стремиться не к «свержению В. Путина» (за что выступает М. Касьянов), а к тому, чтобы «привести на президентский и премь­ерский посты квалифицированных людей».

 В итоге участники встречи так и не нашли точек соприкосновения. Каждый остался при своем мнении.

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