КоАП для автолюбителей

До летних каникул Госдума планирует рассмотреть во втором, решающем, чтении ключевые поправки к Правилам дорожного движения. Их подготовкой сейчас занят профильный Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству во главе с Владимиром Плигиным.

ИЗМЕНЕНИЯ в Административный кодекс (КоАП), по мнению тех, кто представляет интересы российских автомобилистов, носят не просто суровый, а прямо-таки драконовский характер. Напомним, что в первом чтении Дума увеличила штрафы сразу в 5–10 раз в зависимости от тяжести водительского нарушения. По мнению законодателей, нынешние штрафные санкции далеки от того, чтобы стимулировать безопасность на дорогах. Так, сейчас за езду непристегнутым КоАП грозит простым предупреждением или смехотворным денежным взысканием в 50 рэ. Рабочая группа по подготовке документа ко второму чтению настаивает на увеличении этого штрафа до 500 рублей. По словам Владимира Плигина, радикальные изменения вполне «согласуются с пожеланиями общественных организаций и участников интернет-форумов». За вождение под «градусом» или без прав придется выложить 5000 руб. или сесть на 15 суток соответственно. Причем пьяным будет считаться выпивший более стакана пива (содержание алкоголя в крови – 0,3 промилле). Кстати, за решетку в КПЗ можно угодить на такой же срок, если сел за руль трезвым, но без прав, отнятых по суду. Лихачей тоже будут наказывать. За превышение скорости на более чем 60 км/ч будут взимать по максимуму – 5000 рублей. Суровая депутатская решительность распространяется и на пешеходов. Если они, к примеру, перебегают дорогу на красный свет или вне пешеходной зоны. В этом случае с нарушителей взыщут не менее 300 рублей.

Предложения центристов вызвали протесты. Бывший глава Госавтоинспекции, а ныне сенатор Владимир Федоров стоит на позициях еще большего, чем предложено, ужесточения законопроекта. Он считает оптимальной балльную систему взысканий, применяющуюся в европейских странах. Общест­венные организации, напротив, призывают к смягчению нормы. А по мнению традиционно защищающего водителей депутата Виктора Похмелкина («Справедливая Россия – Родина»), самым страшным в проекте является не ужесточение наказания, а серьезное расширение полномочий сотрудников ГИБДД…