//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

КоАП для автолюбителей

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 До летних каникул Госдума планирует рассмотреть во втором, решающем, чтении ключевые поправки к Правилам дорожного движения. Их подготовкой сейчас занят профильный Комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству во главе с Владимиром Плигиным.

 ИЗМЕНЕНИЯ в Административный кодекс (КоАП), по мнению тех, кто представляет интересы российских автомобилистов, носят не просто суровый, а прямо-таки драконовский характер. Напомним, что в первом чтении Дума увеличила штрафы сразу в 5–10 раз в зависимости от тяжести водительского нарушения. По мнению законодателей, нынешние штрафные санкции далеки от того, чтобы стимулировать безопасность на дорогах. Так, сейчас за езду непристегнутым КоАП грозит простым предупреждением или смехотворным денежным взысканием в 50 рэ. Рабочая группа по подготовке документа ко второму чтению настаивает на увеличении этого штрафа до 500 рублей. По словам Владимира Плигина, радикальные изменения вполне «согласуются с пожеланиями общественных организаций и участников интернет-форумов». За вождение под «градусом» или без прав придется выложить 5000 руб. или сесть на 15 суток соответственно. Причем пьяным будет считаться выпивший более стакана пива (содержание алкоголя в крови – 0,3 промилле). Кстати, за решетку в КПЗ можно угодить на такой же срок, если сел за руль трезвым, но без прав, отнятых по суду. Лихачей тоже будут наказывать. За превышение скорости на более чем 60 км/ч будут взимать по максимуму – 5000 рублей. Суровая депутатская решительность распространяется и на пешеходов. Если они, к примеру, перебегают дорогу на красный свет или вне пешеходной зоны. В этом случае с нарушителей взыщут не менее 300 рублей.

 Предложения центристов вызвали протесты. Бывший глава Госавтоинспекции, а ныне сенатор Владимир Федоров стоит на позициях еще большего, чем предложено, ужесточения законопроекта. Он считает оптимальной балльную систему взысканий, применяющуюся в европейских странах. Общест­венные организации, напротив, призывают к смягчению нормы. А по мнению традиционно защищающего водителей депутата Виктора Похмелкина («Справедливая Россия – Родина»), самым страшным в проекте является не ужесточение наказания, а серьезное расширение полномочий сотрудников ГИБДД…

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

//В мире

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США против России, введенные из-за "дела Скрипалей". Санкции являются "нелегитимным инструментом давления не только на Россию".

//Политика

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

В Госдуме назвали условия для диалога с Грузией в ответ Зурабишвили

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил условия, которые выставила президент Грузии Саломе Зурабишвили для начала диалога с РФ.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Прогноз о вхождении ДНР и ЛНР в состав России до апреля 2020-го появился в сети

Прогноз о вхождении ДНР и ЛНР в состав России до апреля 2020-го появился в сети

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав Российской Федерации до апреля 2020 года. Соответствующий прогноз содержится в материале, появившемся в отечественной блогосфере.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Московский политолог «подсказал» Западу единственный способ лишить Россию Крыма

Московский политолог «подсказал» Западу единственный способ лишить Россию Крыма

Запад сможет лишить Российскую Федерацию Крыма, вошедшего в состав страны по итогам референдума в 2014 году, только военным путем. Такую точку зрения озвучил политический эксперт Евгений Сатановский.

//Интервью

Леонид Млечин о сирийском «котле», Донбассе и «загадке» Курильских островов

Леонид Млечин о сирийском «котле», Донбассе и «загадке» Курильских островов

Известный российский журналист Леонид Млечин в интервью «АН» ответил на щекотливые политические вопросы. Автор нашумевшей книги «Россия и Китай. Дружили, воевали, что теперь?» объяснил нам, за что же все-таки воюют в Сирии, откуда «ноги растут» у проблемы Курильских островов.

//Здоровье

Семь признаков глазного инсульта перечислили специалисты в области медицины

Семь признаков глазного инсульта перечислили специалисты в области медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь признаков глазного инсульта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Наука

ЕКА готово отправлять европейских астронавтов на МКС на российских "Союзах"

ЕКА готово отправлять европейских астронавтов на МКС на российских "Союзах"

Европейское космическое агентство (ЕКА) готово в будущем отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских космических кораблях "Союз".

//Новости партнеров

//Потребитель

Эх хвост, чешуя - не поесть нам ничего

Эх хвост, чешуя - не поесть нам ничего

Статистические данные государственного Росстата по потреблению россиянами рыбной продукции разнятся с данными представителей рыбной отрасли страны. И не в пользу официальной статистики.

//Общество

Соловьев объяснил, почему Украина стала интереснее размера пенсии в РФ

Соловьев объяснил, почему Украина стала интереснее размера пенсии в РФ

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв объяснил, почему на телевидении стали чаще обсуждать Украинцу, чем пенсионную реформу в РФ. По его словам, зрителю пенсии стали менее интересны.

//Новости СМИ2

//Спорт

Пик карьеры у новичка «Динамо» Клинтона Нджие был четыре года назад

Пик карьеры у новичка «Динамо» Клинтона Нджие был четыре года назад

Летом московское «Динамо» приобрело у «Марселя» камерунского нападающего Клинтона Нджие. Что это за футболист, рассказал еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания во Франции Василий Комаров.

//В мире

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник Трампа Болтон считает, что Путин не вернется в G8 без согласия его участников

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что российский президент Владимир Путин не вернется в G8 без согласия участников "Большой семерки".

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в Госдуме

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в Госдуме

В российской Государственной Думе обозначили единственный вариант остановки гражданской войны в Донбассе. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался депутат Антон Морозов.

//Происшествия

В Казани полиция «возбудилась» на драку девушки и девочки

В Казани полиция «возбудилась» на драку девушки и девочки

Полиция установила личность девушки, которая начала потасовку с несовершеннолетней. Инцидент произошел в окрестностях Казани. Запись была опубликована в одном из каналов популярного мессенджера.

//Общество

Следком заочно предъявил обвинение комбригу ВСУ

Следком заочно предъявил обвинение комбригу ВСУ

Командиру 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Валерию Гудзю предъявлено заочное обвинение. Его обвиняют в преступлениях, совершенных на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

//В мире

Главу администрации Зеленского подловили в аэропорту на коленях у девушки

Главу администрации Зеленского подловили в аэропорту на коленях у девушки

Андрея Богдана подловили в аэропорту во Франции спящим на коленях у своей спутницы. Утверждается, что в этот день в Киеве происходили праздничные мероприятия, посвященные дню независимости. Руководителю администрации президента Украины начали пенять, что он проигнорировал государственный праздник.

//Новости партнеров

//Общество

Во ВНИИ МВД рассказали, какие люди совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД рассказали, какие люди совершает преступления в России

Во ВНИИ МВД составили психологический портрет людей, которые чаще всего совершали зарегистрированные преступления в России. Список характеристик составлен на основе данных за 2018 год. Уровень криминальности в стране снизился на 3,6%.

//Политика

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву. Сенцов, осужденный в России за подготовку терактов в Крыму, перевезен из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму.

//Общество

Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном украинском нацбатальоне

Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в незаконном украинском нацбатальоне

Крымский суд вынес приговор в отношении 22-летнего Дилявера ГАФАРОВА за участие в незаконном украинском нацбатальоне. Житель села Жемчужина Крыма ГАФАРОВ в 2016-2018 годах принимал участие в Крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана

//Интервью

Губернатор Иркутской области о том, как его регион выжил после масштабных наводнений

Губернатор Иркутской области о том, как его регион выжил после масштабных наводнений

Глава Иркутской области Сергей Георгиевич Левченко дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поделился с «АН» конкретными результатами о проделанной работе по ликвидации последствий наводнений, а также дал свою оценку слухам, появившимся в СМИ относительно причин катастрофы.

//Происшествия

В КБР предотвратили подготовку теракта

В КБР предотвратили подготовку теракта

В четверг, 29 августа, сотрудники ФСБ предотвратили подготовку теракта в Кабардино-Балкарии в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур.

//Спорт

Призер чемпионата мира российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за Грузию

Призер чемпионата мира российская гимнастка Мария Харенкова будет выступать за Грузию

Гимнастка Мария Харенкова, выступавшая за Россию, решила сменить спортивное гражданство и теперь 20-летня спортсменка будет выступать за сборную Грузии. Харенкову называют гимнасткой-вундеркиндом.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

В Дании отказ Трампа назвали оскорблением королеве
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

Медики рассказали об опасности употребления орехов
5

В Германии провели странный опрос жителей Донбасса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры