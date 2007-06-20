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Сахалинского, рязанского и брянского губернаторов не переназначат

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 Как уже писали «Аргументы неделi», в последние два месяца губернаторы, не дожидаясь окончания своих полномочий, стараются как можно быстрее получить переназначение на следующие 4–5 лет. Их желания вполне объяснимы: никому не известно, как еще сложатся их отношения со следующим президентом. Не говоря уже о том, что и фамилия нового президента окончательно не определена.

 КАК правило, сначала проходит встреча губернатора с Президентом РФ, а через неделю или месяц появляется (а иногда и не появляется) указ о переназначении. Так, 13 апреля Президент РФ встретился с астраханским губернатором А. Жилкиным, 17-го – краснодарским А. Ткачевым, 19-го – подмосковным Б. Гро­мовым, 20-го – омским Л. Полежаевым, 2 мая – мурманским Ю. Евдокимовым, 3-го – кемеровским А. Тулеевым, 18-го – самарским К. Титовым, 21-го – вологодским В. Позгалевым, 22-го – президентом Ингушетии М. Зязиковым, 15 июня – губернатором Ленобласти В. Сердюковым.

 Пока из них «от ворот поворот», похоже, получил лишь А. Жилкин: 16 апреля он заявил, что «не собирается просить президента о доверии, так как его полномочия истекают в декабре 2009 года». Зато последовала целая серия успешных переназначений: 20 апреля Президент РФ внес в мест­ный парламент кандидатуру А. Ткачева, 2 мая – Б. Громова, 22-го – Л. Полежаева, 14 июня – В. Позгалева. Кроме того, без официальных встреч с президентом переназначены красноярский губернатор А. Хлопонин (22 мая) и белгородский Е. Савченко (5 июня). Тогда же на встрече с Ю. Лужковым В. Путин пообещал переназначить и москов­ского мэра.

 Впрочем, почти у всех переназначенных и просивших об этом президента (кроме Хлопонина и Лужкова) сроки полномочий истекают лишь в 2008–2009 годах. Среди тех, у кого полномочия заканчиваются в 2007 г., но судьба еще не решена, остался лишь сахалинский губернатор И. Малахов. Как рассказал «Аргументам неделi» источник в Администрации президента, его решено не переназначать. А новым сахалинским губернатором, скорее всего, станет мэр одного из городов острова. Не исключено, что этот новый губернатор окажется ставленником нефтяников или газовиков.

 Зато уже отправлены в отставку: глава Тывы Ш. Ооржак (после чего грандиозный кризис в республике моментально закончился, и главой республики стал лидер ЕР Ш. Кара-оол, а спикером – лидер СР В. Оюн); «красный» губернатор Камчатки М. Машковцев (в связи с объединением региона на его место пришел друг помощника президента В. Иванова и олигарха В. Потанина А. Кузьмицкий); амур­ский губернатор Л. Коротков (в связи с «утратой доверия президента» на его место назначен выходец из Казани, ставленник полпреда К. Исхакова Н. Колесов) и президент Бурятии Л. Потапов (отправлен на пенсию, на его место назначен зам. томского губернатора В. Кресса В. Наговицын).

 Кроме того, как стало известно «Аргументам неделi», в Кремле принято решение, что не будут переназначены рязанский и брянский губернаторы Г. Шпак и Н. Денин. Г-ну Шпаку не доверят также и лидерства в региональном списке «Единой России» (в большин­стве регионов именно губернаторы возглавят списки партии власти). По данным наших источников, в Москве уже идут собеседования с кандидатами на их посты. При этом предполагается, что в Рязани часть обладминистрации сохранит свои посты и при новом губернаторе, в Брянск же придет «новый человек из другого клана» и там поменяют всех нынешних «тузов».

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