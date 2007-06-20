Сочи выиграет Олимпиаду-2014

ПРЕЗИДЕНТ В. Путин в последнее время все чаще выражает уверенность в том, что Сочи выиграет конкурс на право проведения зимних Олим­пийских игр 2014 года.

Во всяком случае, такое мнение у президента активно формируют представители его окружения, ответст­венные «за Олимпиаду». В. Путин даже планирует сам поехать на объявление результатов конкурса в Гватемалу или как минимум послать туда премьера М. Фрадкова.

Наблюдатели видят причины такого оптимизма в том, что за Россию в Меж­дународном олимпий­ском комитете (МОК) готовы проголосовать развивающиеся страны. Одни эксперты объясняют это тем, что среди этих стран сильны традиционные симпатии к России, а также антипатии к США и их союзникам. К тому же делегации МОК был оказан в Сочи очень хороший прием с «икрой, водкой и медведями». Впрочем, критически настроенные к России эксперты видят причины ее возможного успеха в том, что «спортивные функционеры стран третьего мира торгуют своими голосами». Кстати, южнокорейцы – еще одни претенденты на проведение Олимпиады – могут давать взятки по закону.

У нас же эти процессы носят «понятийный» характер. Так что публично – мы против взяток, но, как говорится, Париж стоит мессы…