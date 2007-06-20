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Сочи выиграет Олимпиаду-2014

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 ПРЕЗИДЕНТ В. Путин в последнее время все чаще выражает уверенность в том, что Сочи выиграет конкурс на право проведения зимних Олим­пийских игр 2014 года.

 Во всяком случае, такое мнение у президента активно формируют представители  его  окружения,  ответст­венные «за Олимпиаду». В. Путин даже планирует сам поехать на объявление результатов конкурса в Гватемалу или как минимум послать туда премьера М. Фрадкова.

 Наблюдатели видят причины такого оптимизма в том, что за Россию в Меж­дународном олимпий­ском комитете (МОК) готовы проголосовать развивающиеся страны. Одни эксперты объясняют это тем, что среди этих стран сильны традиционные симпатии к России, а также антипатии к США и их союзникам. К тому же делегации МОК был оказан в Сочи очень хороший прием с «икрой, водкой и медведями». Впрочем, критически настроенные к России эксперты видят причины ее возможного успеха в том, что «спортивные функционеры стран третьего мира торгуют своими голосами». Кстати, южнокорейцы – еще одни претенденты на проведение Олимпиады – могут давать взятки по закону.

 У нас же эти процессы носят «понятийный» характер. Так что публично – мы против взяток, но, как говорится, Париж стоит мессы… 

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