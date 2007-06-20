Израиль ждет война на два фронта

Как известно, боевики радикальной палестинской организации «Хамас» выгнали из сектора Газа всех представителей палестинской умеренной организации ФАТХ. Есть много жертв. А нам-то что? Мало ли кто в кого стреляет и выгоняет? Но оснований для беспокойства в Москве более чем достаточно.

ПО СВЕДЕНИЯМ сведениям из российского разведсообщества, последние 2–3 месяца на территорию сектора Газа (он зажат между Египтом и Израилем) было ввезено много оружия. Сделаны тысячи «гаражных ракет» «Касам», которыми можно нанести удар по территории Израиля.

Севернее Израиля, в Ливане, с новой силой идет война боевиков «Хезболлы» с правительством Ливана. И «Хамас», и «Хезболла» контролируются Ираном. Все говорит о том, что Израиль стоит на пороге войны на два фронта. И это может закончиться для него катастрофой. Палестинцы научились жечь главную штурмовую силу израильской армии – танки. С началом военных действий, которые могут в любую минуту вспыхнуть под любым предлогом, на израильскую территорию полетят до 8 тыс. неуправляемых ракет «Касам».

Москва в этом конфликте находится в довольно сложном положении. Россия – единственная страна, которая вела диалог с «Хамас». С нас и спрос.

Но спрашивать-то с кого? Хамасовцы – это непримиримые фанатики, цель которых – уничтожить государство Израиль. Бороться с ними – значит уничтожить всех, кто находится на территории сектора Газа. Но это попахивает геноцидом и сделает Израиль изгоем не только в арабском мире, но и в Западной Европе и России.

Но и без военных действий Ближний Восток стоит на грани гуманитарной катастрофы. Продуктов питания в секторе Газа осталось на 6–7 дней, воды – на 4 дня, бензина – на 3 (данные на вторник 19 июня).

Вот и получается, что сценарий, о котором мы писали еще минувшим летом, все же реализуется. Его суть в том, что Иран любой ценой создает руками палестинцев на Ближнем Востоке зону нестабильности, чтобы стать региональным лидером. США упустили момент, когда операция «Укус» могла остановить Тегеран. А Израиль может стать первой жертвой.