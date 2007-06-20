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«Черный квадрат» – 2008

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ  ]

 В последние недели наблюдатели сделали вывод, что основным претендентом на главную должность страны будет вице-премьер С. Иванов. Холодным душем стало неожиданное заявление в Вашингтоне помощника президента И. Шувалова о третьем кандидате помимо С. Иванова и Д. Медведева. Между обозначенными претендентами немедленно появился «черный квадрат».

 ЗАЯВЛЕНИЕ г-на Шувалова сбило с толку не только политологов, но и почти всех губернаторов и главное – многочисленную армию чиновников. Часть из них уже «примеривала» новые должности и даже вела переговоры с обозначенными кандидатами. Заявление г-на Шувалова должно было охладить их пыл и достигло своей цели.

 Между тем, как говорят знающие люди, на встрече в Кремле В. Путин по­обещал лидеру единороссов Б. Грызлову назвать имя достойного во всех отношениях человека во второй половине сентября. Это хоть и добавило нервозности в сознание чиновного сословия, но общую политическую ситуацию в стране все же не ухудшило. Причин тому несколько.

 Первая – в обществе стало больше ясности на тему о том, как В. Путин собирается решать «проблему 2008». Например, по завершении встречи «Большой восьмерки» он сказал о возможности своего участия в президентских выборах 2012 года («Теоретически это возможно. Теоретически. Конституция этого не запрещает. Но это очень большой срок. Я даже не думаю об этом», – признался В. Путин). К ряду «стабилизирующих» заявлений причисляют и слова С. Миронова о том, что следующего президента будут избирать на 4 года, а срок до 5–7 лет может быть увеличен только для президента, избранного в 2012 году. Таким образом, в российском общественном сознании закрепились «установки»: «тема третьего срока В. Путина закрыта»; «В. Путин вернется» (но не раньше 2012 г., а не в случае досрочной отставки следующего президента в 2009/10 году).

 Вторая – спаду напряжения способствует цепь событий во внутренней политике и в действиях В. Путина, последовавшая после саммита «Большой восьмерки». Например, были разрешены «марши несогласных» в Москве и Петербурге. В. Путин провел вполне мирные встречи с проамериканскими президентами Украины и Грузии В. Ющенко и М. Саакашвили. Кроме того, он посетил и знаковую для Запада фигуру А. Солженицына, получив от последнего полную поддержку своей политики. По мнению ряда аналитиков, начиная с саммита «Большой восьмерки» лексика президента стала менее жесткой, он стал больше говорить «об общем» с Западом и «об открытости» России миру.

 Некоторые эксперты даже говорят о наступлении в России новой «оттепели». Даже радикальная оппозиция, вроде той, которая объединилась в «Другую Россию» М. Касьянова, Г. Каспарова, Э. Лимонова и В. Рыжкова, заколебалась и, возможно, уже раскололась. Мол, г-да Касьянов и Рыжков готовы пойти на договоренности с Кремлем, если только сам Кремль им что-нибудь предложит.

 А пока федеральным чиновникам указано провести летние отпуска до середины августа. С сентября – все на подготовку к выборам, которые как всегда в России – судьбоносные.

 Мы же предлагаем читателям прислать свой вариант заполнения «черного квадрата». Присылайте свой вариант кандидатуры достойного претендента на должность Президента России, включая всех известных персонажей. А мы это опубликуем. Электронный адрес – uglanov@argumenti.ru

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