ОСОЗНАНИЕ ВЫБОРА

Избрание мэра Кишинева определит будущего президента Молдовы. Нынешний президент-коммунист Владимир Воронин трудится над двумя целями: создать у Европы ощущение русской угрозы, а у России – дружбы с Молдовой. Игра в поддавки не вызывает сочувствия. Об этом свидетельст­вуют результаты 1-го тура выборов мэра столицы страны, где еще недавно мнение партии коммунистов (ПКРМ) получало абсолютную веру большинст­ва. О том, как времена переменились, рассказывает лидер молдавской оппозиции, председатель организации «Патрия Молдова» Андрей ЦЭРНЭ.

– АНДРЕЙ, почему выборы мэра Кишинева получают международный резонанс?

– Результаты этих выборов – зеркало отношения молдаван к действующей власти. И это отношение станет решающим на выборах президента.

Результаты для коммунистов неутешительны. Ставленник Воронина и.о. мэра Кишинева Вячеслав Иордан набрал всего 28,22% голосов в городе, где еще 4 года назад кандидат от ПКРМ мог получить абсолютное большинст­во только потому, что он ее член. Более жесткий этап недоверия – «оранжевая» революция.

– Вам не кажется, что на самом деле антироссийский курс президента Воронина достаточно поддерживается: 28,22% – большая цифра, голосуя за Иордана, народ выражает свое мнение…

– Давайте вспомним совсем недавние цифры – на последних выборах в парламент республики за ПКРМ голосовали почти 50% избирателей. В 1999 г. коммунисты на выборах башкана Гагаузии собрали 80% голосов, а на прошедших недавно аналогичных выборах они даже не прошли во 2-й тур. Несмотря на весь административный ресурс и давление на Михаила Формузала. Кишиневские выборы нужно анализировать с такой точки зрения. Иордан исчерпал себя в 1-м туре, и для борьбы во 2-м сил у него явно недостаточно.

– Ваш союзник Валерий Клименко (лидер Конгресса русских общин РМ и ОПД «Равноправие») уверен, что ПКРМ даже не сможет собрать влиятельную фракцию в Горсовете Кишинева. Вы согласны с этим?

– Я согласен с Клименко, что лозунг этих выборов – «Коммунисты без союзников». Политические крысы бегут с корабля – силы, еще недавно отдававшие своих избирателей Воронину, сейчас понимают его бесперспективность. Они начинают свою игру. Нельзя считать, что народ – глуп. Избиратель видит, кто последователен в своих убеждениях, и, уверен, будет помнить об этом, выбирая свою судьбу и судьбу Молдовы во 2-м туре столичных и на президентских выборах.

АРГУМЕНТЫ ВЫБОРОВ

ПАРТИЯ

КТО

Кол-во голосов, %

ПАРЛАМЕНТ, депутатов

ПКРМ Владимир Воронин 26.64 16 Партия Гуманистов Ион Мереуца 3.51 2 Альянс «Наша Молдова» Серафим Урекяну 12.26 7 Демократическая Партия Дмитрий Дъяков 6.83 4 Христианско-демократическая

Народная Партия Юрий Рошка 6.92 4 Социал-Демократическая Партия Молдовы Эдуард Мушук 3.38 2 Либеральная Партия Михаил Гимпу 18.31 11 Национал-Либеральная Партия Виталия Павличенко 2.91 1 Избирательный блок «Patria – Родина – Равноправие» Валерий Клименко 3.29 1 Партия Социальной Демократии Дмитрий Брагиш 5.25 3





