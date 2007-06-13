ОСОЗНАНИЕ ВЫБОРА
Политическое большинство Молдовы склоняется к России
№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Избрание мэра Кишинева определит будущего президента Молдовы. Нынешний президент-коммунист Владимир Воронин трудится над двумя целями: создать у Европы ощущение русской угрозы, а у России – дружбы с Молдовой. Игра в поддавки не вызывает сочувствия. Об этом свидетельствуют результаты 1-го тура выборов мэра столицы страны, где еще недавно мнение партии коммунистов (ПКРМ) получало абсолютную веру большинства. О том, как времена переменились, рассказывает лидер молдавской оппозиции, председатель организации «Патрия Молдова» Андрей ЦЭРНЭ.
– АНДРЕЙ, почему выборы мэра Кишинева получают международный резонанс?
– Результаты этих выборов – зеркало отношения молдаван к действующей власти. И это отношение станет решающим на выборах президента.
Результаты для коммунистов неутешительны. Ставленник Воронина и.о. мэра Кишинева Вячеслав Иордан набрал всего 28,22% голосов в городе, где еще 4 года назад кандидат от ПКРМ мог получить абсолютное большинство только потому, что он ее член. Более жесткий этап недоверия – «оранжевая» революция.
– Вам не кажется, что на самом деле антироссийский курс президента Воронина достаточно поддерживается: 28,22% – большая цифра, голосуя за Иордана, народ выражает свое мнение…
– Давайте вспомним совсем недавние цифры – на последних выборах в парламент республики за ПКРМ голосовали почти 50% избирателей. В 1999 г. коммунисты на выборах башкана Гагаузии собрали 80% голосов, а на прошедших недавно аналогичных выборах они даже не прошли во 2-й тур. Несмотря на весь административный ресурс и давление на Михаила Формузала. Кишиневские выборы нужно анализировать с такой точки зрения. Иордан исчерпал себя в 1-м туре, и для борьбы во 2-м сил у него явно недостаточно.
– Ваш союзник Валерий Клименко (лидер Конгресса русских общин РМ и ОПД «Равноправие») уверен, что ПКРМ даже не сможет собрать влиятельную фракцию в Горсовете Кишинева. Вы согласны с этим?
– Я согласен с Клименко, что лозунг этих выборов – «Коммунисты без союзников». Политические крысы бегут с корабля – силы, еще недавно отдававшие своих избирателей Воронину, сейчас понимают его бесперспективность. Они начинают свою игру. Нельзя считать, что народ – глуп. Избиратель видит, кто последователен в своих убеждениях, и, уверен, будет помнить об этом, выбирая свою судьбу и судьбу Молдовы во 2-м туре столичных и на президентских выборах.Виктор ЕГОРОВ
АРГУМЕНТЫ ВЫБОРОВ
|ПАРТИЯ
|КТО
|Кол-во голосов, %
|ПАРЛАМЕНТ, депутатов
|ПКРМ
|Владимир Воронин
|26.64
|16
|Партия Гуманистов
|Ион Мереуца
|3.51
|2
|Альянс «Наша Молдова»
|Серафим Урекяну
|12.26
|7
|Демократическая Партия
|Дмитрий Дъяков
|6.83
|4
|Христианско-демократическая
Народная Партия
|Юрий Рошка
|6.92
|4
|Социал-Демократическая Партия Молдовы
|Эдуард Мушук
|3.38
|2
|Либеральная Партия
|Михаил Гимпу
|18.31
|11
|Национал-Либеральная Партия
|Виталия Павличенко
|2.91
|1
|Избирательный блок «Patria – Родина – Равноправие»
|Валерий Клименко
|3.29
|1
|Партия Социальной Демократии
|Дмитрий Брагиш
|5.25
|3
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